تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

قررت جهات التحقيق عرض التيك توكر لي لي على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مواد مخدرة لبيان موقفها من تعاطي المخدرات، وذلك بعد ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزتها بالقاهرة.

وقررت جهات التحقيق المختصة، حبس التيك توكر لي لي في اتهامها بنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء العام علي مواقع التواصل الاجتماعي بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.



وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر لي لي بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشر إحدى السيدات مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة تبين من فحص الفيديوهات أن صاحبة المقاطع هي البلوجر لي لي تم توجيه مأمورية والقاء القبض عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط البلوجر لي لي بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتها؛ 4 هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي - كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتها، اعترفت البلوجر لي لي بحيازة المواد المخدرة للتعاطي، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



