الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

القبض علي التيك توكر
القبض علي التيك توكر لي لي، فيتو

قررت جهات التحقيق عرض التيك توكر لي لي على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مواد مخدرة لبيان موقفها من تعاطي المخدرات، وذلك بعد ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزتها بالقاهرة.

وقررت جهات التحقيق المختصة، حبس التيك توكر لي لي في اتهامها بنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء العام علي مواقع التواصل الاجتماعي بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.


وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر لي لي بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشر إحدى السيدات مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة تبين من فحص الفيديوهات أن صاحبة المقاطع هي البلوجر لي لي تم توجيه مأمورية والقاء القبض عليها. 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط البلوجر لي لي بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتها؛ 4 هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي - كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتها، اعترفت البلوجر لي لي بحيازة المواد المخدرة للتعاطي، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

سامحوني كنت واخد برشام، اعترافات المتهم بمحاولة سرقة هاتف موظف الأميرية

القبض على سائق سيارة نقل ثقيل أعاق حركة المرور أعلى الطريق الدائري بالقاهرة

بعد مواجهتها بشقة المقطم والسيارة، ماذا قالت البلوجر "أم سجدة" عن أملاكها؟

سائق إسعاف يتفاجأ بوفاة نجله في حادث مروري بمنشأة القناطر

بعد قرار النيابة، خروج عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير من قسم شرطة الهرم

منهم "أم جاسر والبيج ياسمين"، التحقيق في بلاغ ضد 10 بلوجرز بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب

القبض على التيك توكر علاء الساحر بعد فيديو نشرته طليقته

اقفي يا بت هموتك، الفيديو الكامل لمطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات والأمن يحدد هوية المتهمين

السيطرة على حريق عقار بمصر الجديدة

حبس البلوجر "أم ملك وأحمد" 4 أيام على ذمة التحقيقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التيك توكر لي لي مواد مخدرة مخدر الحشيش

الأكثر قراءة

تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

بعد حكم فيفا، غزل المحلة يكشف تفاصيل مستحقاته في قضية حق رعاية إمام عاشور

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

وزارة الأوقاف تكشف حقيقة الإعلان عن مسابقة جديدة للعمال والمؤذنين وبدء التقديم

هل طلب الأهلي حكاما أجانب للقاء بيراميدز بالدوري؟ أحمد دياب يحسم الجدل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الأحد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads