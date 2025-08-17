الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عامل بناد شهير فبرك قصة سطو مسلح بقصد استعطاف خطيبته في الهرم

القبض على متهم ببركة
القبض على متهم ببركة فيديو علي الدائري، فيتو

تمكنت قوات المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة من القبض على عامل بنادٍ رياضي شهير بعد نشره ادعاءً كاذبًا عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، زعم فيه تعرضه لسطو مسلح أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعتمدية بالهرم، وذلك بقصد استعطاف خطيبته التي كانت ترفض الرد على اتصالاته.


تلقى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، برصد منشور على حساب شخصي على "فيسبوك" باسم "أحمد قطب" مفاده تعرض ناشره لواقعة سطو مسلح أعلى الطريق الدائري بالمعتمدية.

وقال الشاب في منشوره إنه كان يسير بسيارته الملاكي أعلى الطريق الدائري، وحدث بها عطل فتوقف لإصلاحه، لكن أثناء ذلك هاجمه مسلحون يحملون آلات حادة ويرتدون أقنعة سوداء، فقام بالقفز داخل سيارته وتشغيلها، فقام المتهمون بكسر الزجاج باستخدام سلاح أبيض.

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، والنقيب أحمد عبادة، معاون المباحث، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين عدم صحة الواقعة. وبضبط الناشر تبين أنه عامل بنادٍ رياضي شهير، وبتضييق الخناق عليه أقر بأن القصة مفبركة بالكامل، وأنه قام بكسر زجاج السيارة بنفسه باستخدام "كوريك".

وأضافت التحريات أن المتهم على خلاف مع خطيبته التي ترفض الرد على اتصالاته، فاختلق القصة ليستعطفها لتقوم بالاتصال به والاطمئنان عليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

سامحوني كنت واخد برشام، اعترافات المتهم بمحاولة سرقة هاتف موظف الأميرية

بعد مواجهتها بشقة المقطم والسيارة، ماذا قالت البلوجر "أم سجدة" عن أملاكها؟

القبض على سائق سيارة نقل ثقيل أعاق حركة المرور أعلى الطريق الدائري بالقاهرة

سائق إسعاف يتفاجأ بوفاة نجله في حادث مروري بمنشأة القناطر

بعد قرار النيابة، خروج عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير من قسم شرطة الهرم

منهم "أم جاسر والبيج ياسمين"، التحقيق في بلاغ ضد 10 بلوجرز بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب

القبض على التيك توكر علاء الساحر بعد فيديو نشرته طليقته

اقفي يا بت هموتك، الفيديو الكامل لمطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات والأمن يحدد هوية المتهمين

السيطرة على حريق عقار بمصر الجديدة

حبس البلوجر "أم ملك وأحمد" 4 أيام على ذمة التحقيقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن الجيزة بمنطقة المعتمدية بالهرم لمباحث الجيزة

الأكثر قراءة

تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

بعد حكم فيفا، غزل المحلة يكشف تفاصيل مستحقاته في قضية حق رعاية إمام عاشور

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

وزارة الأوقاف تكشف حقيقة الإعلان عن مسابقة جديدة للعمال والمؤذنين وبدء التقديم

هل طلب الأهلي حكاما أجانب للقاء بيراميدز بالدوري؟ أحمد دياب يحسم الجدل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الأحد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads