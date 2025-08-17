القبض على عامل بناد شهير فبرك قصة سطو مسلح بقصد استعطاف خطيبته في الهرم

تمكنت قوات المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة من القبض على عامل بنادٍ رياضي شهير بعد نشره ادعاءً كاذبًا عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، زعم فيه تعرضه لسطو مسلح أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعتمدية بالهرم، وذلك بقصد استعطاف خطيبته التي كانت ترفض الرد على اتصالاته.



تلقى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، برصد منشور على حساب شخصي على "فيسبوك" باسم "أحمد قطب" مفاده تعرض ناشره لواقعة سطو مسلح أعلى الطريق الدائري بالمعتمدية.

وقال الشاب في منشوره إنه كان يسير بسيارته الملاكي أعلى الطريق الدائري، وحدث بها عطل فتوقف لإصلاحه، لكن أثناء ذلك هاجمه مسلحون يحملون آلات حادة ويرتدون أقنعة سوداء، فقام بالقفز داخل سيارته وتشغيلها، فقام المتهمون بكسر الزجاج باستخدام سلاح أبيض.

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، والنقيب أحمد عبادة، معاون المباحث، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين عدم صحة الواقعة. وبضبط الناشر تبين أنه عامل بنادٍ رياضي شهير، وبتضييق الخناق عليه أقر بأن القصة مفبركة بالكامل، وأنه قام بكسر زجاج السيارة بنفسه باستخدام "كوريك".

وأضافت التحريات أن المتهم على خلاف مع خطيبته التي ترفض الرد على اتصالاته، فاختلق القصة ليستعطفها لتقوم بالاتصال به والاطمئنان عليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

