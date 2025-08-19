التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة والد حارس مرمى النادي الأهلي بالواحات

كشفت التحريات الأولية، التي أجريت حول حادث انقلاب سيارة والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، والذي لقي مصرعه على إثرها وإصابة سائقها بطريق الواحات أن السبب وراء الحادث، اختلال عجلة القيادة بيد المتوفى الذي كان يقود السيارة قبل مدينة الواحات بنحو 50 كيلومترًا، ما أدى لانقلاب السيارة عدة مرات على الإسفلت والرمال.

وشكلت الادارة العامة للمرور بالجيزة لجنة من مهندسين الفحص الفني لفحص السيارة التي كان يستقلها والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، وذلك للوقوف على حالتها وقت وقوع الحادث وتحديد سرعتها، تمهيدًا لرفع تقرير تفصيلي بالواقعة لكشف ملابساتها والأسباب التي أدت إلى الحادث.

وشكلت قوات أمن الجيزة فريق يعمل على جمع التحريات والمعلومات والاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

كما يقوم قوات الامن بمناقشة صديق المتوفي الذي كان برفقة المتوفي، والذي أصيب بجروح في الحادث.

وكان طريق الواحات شهد حادثًا مأساويًا راح ضحيته “الحاج السيد” والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر.



ونقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى المستشفى، فيما تواصل الأجهزة الأمنية إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.



