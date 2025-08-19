الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قريطم: تطبيق غرامة الـ 50 جنيهًا على عبور المشاة العشوائي يحد من الحوادث المأساوية

حوادث الطرق، فيتو
حوادث الطرق، فيتو

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن لابد من توقيع جزاءات على عبور المواطنين الطرق من أماكن غير مخصصة للمشاة، منعًا لتكرار حوادث السير المأساوية.

 

غرامة 50 جنيها مخالف عبور المواطنين الطرق من أماكن غير مخصصة للمشاة

وأوضح قريطم، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، أن قانون المرور يتضمن بالفعل غرامة قدرها نحو 50 جنيهًا، معتبرًا أنها كافية في المرحلة الحالية إذا ما طُبقت بصرامة، مؤكدًا أن الالتزام سيزداد تدريجيًا مع تفعيلها.

 

جهد إضافي لإدارات المرور

وأضاف أن تطبيق الجزاءات يحتاج إلى جهد إضافي من إدارات المرور على مستوى الجمهورية، من خلال اختيار بعض المواقع العشوائية التي تشهد خطورة في العبور، وتوقيع العقوبات فيها بما يضمن تحقيق الردع.

وشدد قريطم على أهمية التوعية المستمرة بضرورة التزام المواطنين بالعبور من الأماكن المخصصة، سواء الممرات المحددة على الطرق، أو الكباري العلوية، أو الأنفاق، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان للمشاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قريطم حوادث السير عبور المواطنين الطرق المرور ادارات المرور الكباري العلوية قانون المرور

مواد متعلقة

المرور: تحرير 963 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 33 سيارة ودراجة نارية

بسبب خلاف على أولوية المرور، إصابة سائق توك توك بجرح نافذ على يد شخصين بالدقهلية

النقل تناشد المواطنين بتوخي الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية

النقل تناشد المواطنين بتوخي الحذر عند عبور مزلقانات القطارات

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

قريطم: تطبيق غرامة الـ 50 جنيهًا على عبور المشاة العشوائي يحد من الحوادث المأساوية

اتحاد الكرة مهنئا محمد صلاح: إنجاز لم يتحقق من قبل

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على 6 شواطئ

بيان عاجل من وزارة الإسكان حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك

كلب ضال يعقر 9 أشخاص على شاطئ بيانكي بالإسكندرية

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة ورعدية واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بمواجهة صعوبات صحية

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads