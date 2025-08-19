قريطم: تطبيق غرامة الـ 50 جنيهًا على عبور المشاة العشوائي يحد من الحوادث المأساوية

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن لابد من توقيع جزاءات على عبور المواطنين الطرق من أماكن غير مخصصة للمشاة، منعًا لتكرار حوادث السير المأساوية.

غرامة 50 جنيها مخالف عبور المواطنين الطرق من أماكن غير مخصصة للمشاة

وأوضح قريطم، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، أن قانون المرور يتضمن بالفعل غرامة قدرها نحو 50 جنيهًا، معتبرًا أنها كافية في المرحلة الحالية إذا ما طُبقت بصرامة، مؤكدًا أن الالتزام سيزداد تدريجيًا مع تفعيلها.

جهد إضافي لإدارات المرور

وأضاف أن تطبيق الجزاءات يحتاج إلى جهد إضافي من إدارات المرور على مستوى الجمهورية، من خلال اختيار بعض المواقع العشوائية التي تشهد خطورة في العبور، وتوقيع العقوبات فيها بما يضمن تحقيق الردع.

وشدد قريطم على أهمية التوعية المستمرة بضرورة التزام المواطنين بالعبور من الأماكن المخصصة، سواء الممرات المحددة على الطرق، أو الكباري العلوية، أو الأنفاق، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان للمشاة.

