الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في سيارة على الطريق الدائري بالتجمع

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع داخل سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري أمام كايرو فيستيفال بالتجمع، دون وقوع إصابات.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

حريق يلتهم سيارة أعلى الطريق الدائري.. الحماية المدنية تسيطر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باشتعال النيران في السيارة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء بقيادة اللواء محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، حيث تم إخماد الحريق بالكامل وجارٍ أعمال التبريد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

