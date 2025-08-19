الأربعاء 20 أغسطس 2025
الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في سيارة على الطريق الدائري بالتجمع

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع داخل سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري أمام كايرو فيستيفال بالتجمع، دون وقوع إصابات.
تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة  بلاغًا يفيد باشتعال النيران في السيارة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء بقيادة اللواء محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، حيث تم إخماد الحريق بالكامل وجارٍ أعمال التبريد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

