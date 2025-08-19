القبض على الراقصة بديعة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الراقصة بديعة، على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين احتواؤها على محتوى يحرض على الفسق والفجور، مخالفًا القيم والعادات المجتمعية، بما يعد انتهاكًا صريحًا للقانون.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة قامت بتصوير ونشر مقاطع تظهر فيها حركات غير لائقة وألفاظ مخالفة للآداب العامة، بهدف الحصول على مشاهدات كبيرة وتحقيق مكاسب مالية من تلك المواد.

وأضافت التحقيقات أن بديعة كانت تدير عدة حسابات على منصات مختلفة، أبرزها "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تيك توك"، حيث كانت تقوم بنشر مقاطع قصيرة تظهر فيها بملابس شبه عارية، وتؤدي حركات استعراضية تحمل إيحاءات جنسية صريحة، مما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

