أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل مقتل هيثم سمير بطل سباقات السيارات بالقليوبية.. بلاغ من والد زيزو ضد جماهير الزمالك.. إحالة أم سجدة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقتل هيثم سمير، بطل سباقات السيارات، في واقعة شهدتها محافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا من أحد المستشفيات بوفاة مالك شركة وصاحب مركز لخدمات السيارات، مقيم بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

تقدم والد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام ضد المشجعين الذين هتفوا ضد نجله وأسرته في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

واتهم والد زيزو في البلاغ جماهير نادي الزمالك بالهتافات المسيئة ضد نجله في مباراة سيراميكا كليوباترا مما استدعى قيام النادي الأهلي بتقديم شكوى إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، تفاصيل القبض على التيك توكر بـ"لوشا"، بعد نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد عنف ومحتوى مخالف للآداب العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات ضد التيك توكر “ لوشا”، تفيد بقيامه بنشر مقاطع مسيئة عبر حساباته الإلكترونية، تمثل خروجًا سافرًا على القيم والعادات المجتمعية.

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح المحامي، ضد رئيس هيئة الدواء، وزير الصحة، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الوزراء بصفتهم، مطالبًا بفرض قيود صارمة على تداول مادة "جابابنتين"، ومصادرة الأرباح غير المشروعة لشركات الأدوية المتورطة في تسويقها كبديل إدماني لـ مخدر "بريجابالين".

أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية بإحالة التيك توكر أم سجدة"، والمتهمة بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسيل أموال للمحاكمة الاقتصادية.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال أطفال أحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم بالإكراه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، تورط صانع المحتوى شاكر فى غسل 100 مليون جنيه حصيلة فيديوهات تيك توك.

وكانت الأجهزة الأمنية، ضبطت صانع محتوى مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل أموال تقدر بـ100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع عبر إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمرت النيابة العامة بإحالة 42 عنصرا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة نشر أخبار كاذبة وتمويل أنشطة جماعة إرهابية محظورة وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للمحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 2527 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

