أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالدولة.. بنك مصر يحذر عملاءه من هذا الأمر.. وننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، والذي فيه تذبذب أداء المؤشرات، بل ومالت للتواجد في المنطقة الحمراء مع انخفاض في قيم التداول، وبنظرة تحليلية لأداء المؤشرات

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يحق فيها للممولين رد الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي لدعم الأنشطة الاقتصادية والتيسير على الممولين الملتزمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الضريبية..

وجه بنك مصر تحذيرا لعملائه عبر الصفحة الرسمية للبنك علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يبدأ أولياء الأمور شراء محتويات «سبلايز المدارس»، بالتزامن مع الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر المقبل، وفي المدارس الحكومية يوم 20 سبتمبر 2025.

سعار الفلاسك والزمزمية في المحال التجارية

تستعرض «فيتو» أسعار الزمزمية والفلاسك في المحال التجارية مع قرب العام الدراسي الجديد؛ في السطور الأتية:

بلغ سعر زجاجة مياه 750 مل نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر زجاجة سوبر كول تانك وزن لتر نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر زجاجة سوبر كول ميني تانك 650 مل نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر زجاجة مياه ترايتن تانك 800 مل لون أسود نحو 140 جنيهًا.

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حجم التجارة الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة بدأ في الارتفاع بعهد إدارة ترامب، وإن كان رمزيًا في طبيعته، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 20%.

يتساءل الكثير من راغبي اقتناء السيارات الكهربائية عن أسعار صيانها هل أقل تكلفة من سيارات البنزين؟ خاصة في الوقت الحالي الذي يتجه في البعض نحو التوفير.

يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة التجار عن تفاصيل وشروط الاشتراك والتسجيل في محفظة القاهرة كاش .

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إن المؤشرات الحالية ترجّح اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه القادم، وذلك في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية.

يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، خاصة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.

