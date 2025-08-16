السبت 16 أغسطس 2025
اقتصاد

بنك مصر يحذر عملاءه من مشاركة البيانات على مواقع التواصل

بنك مصر
بنك مصر

وجه بنك مصر تحذيرا لعملائه عبر الصفحة الرسمية للبنك علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال البنك في رسالته إن بياناتك البنكية سرية للغاية، لا تشاركها مطلقًا، ولن يقوم البنك بسؤالك عنها، وأي خسائر ناتجة عن مشاركتها تقع على مسئوليتك.

- تحديث البيانات يتم فقط داخل فروع البنك.
- لا تشارك الرقم السري المتغير (OTP) مع أي شخص أو جهة تحت أي ظرف.
- لا تضغط على أي رابط مجهول المصدر.
- تجاهل أي رسائل أو مواقع تدعي أنك ربحت جائزة من بنك مصر.
- تحديث تطبيق الموبايل البنكي فقط من خلال متجر التطبيقات الرسمي Google play  أو  App Store.
- لا تشارك أرقام بطاقاتك البنكية أو تاريخ انتهائها أو رمز التحقق (CVV) الثلاثة أرقام المكتوبة على ظهر البطاقة. 

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر حسابات جارية وحسابات توفير للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شهادات ادخار إسلامية. هذه المنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوفر للعملاء مجموعة من المزايا والخيارات المصرفية. 

وتشمل قائمة المعلومات عن الحساب الاسلامي في بنك مصر ما يلي:

1- حساب تحت الطلب. 

2- لا يستحق عائد على المبالغ المودعة في الحساب حيث إن الهدف الأساسي حفظ أموال العميل وتسهيل التعامل التجاري وليس الاستثمار.

3- يتم فتحه باسم الشركة ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء ولا يخضع لمدة محددة، ويأذن العميل للبنك في استثمار رصيد الحساب الجاري وفق الضوابط الشرعية المنظمة لذلك.

4- يمكن للعميل التمتع بسهولة سحب وإيداع أمواله في أي وقت، كما يمكنك إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية.

5- يتم فتح الحساب بأحد الفروع الإسلامية ويمكن إجراء كافة معاملات العميل البنكية من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية سواء الفروع النمطية أو الإسلامية.

ويأتي الحساب الإسلامي، عبارة عن حساب تمت مراجعة ضوابطه من هيئة الرقابة الشرعية وهو حساب تحت الطلب، ولا يستحق عائد على المبالغ المودعة في الحساب، حيث إن الهدف الأساسي حفظ أموال العميل وتسهيل التعامل التجاري وليس الاستثمار ويتم فتحه باسم الشركة، ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء ولا يخضع لمدة محددة، ويأذن العميل للبنك في استثمار رصيد الحساب الجاري وفق الضوابط الشرعية المنظمة لذلك.

 

ويمكن للعميل التمتع بسهولة سحب وإيداع أمواله في أي وقت، كما يمكنك إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية.

ويتم فتح الحساب بأحد الفروع الإسلامية، ويمكن إجراء كافة معاملات العميل البنكية من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، سواء الفروع النمطية أو الإسلامية.
 

