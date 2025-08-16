السبت 16 أغسطس 2025
اقتصاد

خبير اقتصادي: توقعات بخفض الفائدة 1% في الاجتماع المقبل للبنك المركزي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إن المؤشرات الحالية ترجّح اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه القادم، وذلك في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية.

عوامل تدعم الخفض المرتقب

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتراجع معدلات التضخم إلى 13.9%، واستقرار سعر الصرف مع تحسن أداء الجنيه، جميعها عوامل تدعم هذا التوجه، متوقعًا أن يشهد التضخم مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

انعكاسات على الأسعار والدين المحلي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الفترة القادمة تشهد مزيدًا من انخفاض أسعار السلع، ومع تخفيض أسعار الفائدة ستكون هناك فرصة مواتية لتراجع حجم الدين المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.
ولفت إلى أنه مع تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف سنشهد مزيد من الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية.

