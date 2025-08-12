الثلاثاء 12 أغسطس 2025
اقتصاد

بنك مصر يرفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف

بنك مصر
بنك مصر

قرر  بنك مصر رفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي بدلًا من 5,000 دولار، وتخفيض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية إلى 3% بدلًا من 5%، اعتبارًا من 13 أغسطس 2025.

 

 تفاصيل نسبة العائد على الوديعة الستة أشهر.

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل نسبة العائد على الوديعة الستة أشهر.


وأوضح مسئولو بنك مصر أنه في حالة إن كانت الوديعة لمدة 6 أشهر فيتم احتساب نسبة العائد  (المبلغ  نسبة العائد السنوى / 2 ).

 

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن أنواع صناديق الاستثمار المتاحة في الفروع من حيث نوع العائد، حيث يهتم العملاء بنسبة الفوائد على صناديق الاستثمار.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أن أنواع صناديق الاستثمار من حيث الفوائد والعائد تشمل ما يلي:

 

أنواع صناديق الاستثمار 

 

1- صندوق الاستثمار ذو العائد الدورى: وهي تلك التي تقوم بتوزيع عائد (ربع أو نصف سنوي) على حملة الوثائق وذلك وفقًا لنسبة كل مستثمر في أموال الصندوق وبالتالي في أرباحه.

 2- صندوق الاستثمار ذو العائد التراكمي "أو النمو الرأسمالي": وتلك الصناديق لا تقوم بتوزيع عائد دورى على حملة الوثائق وإنما تقوم بإعادة استثمار الأرباح المحققة وبحيث ينعكس هذا في صورة ارتفاع قيمة الوثيقة بصورة تراكمية (بالطبع فى حالة تحقيق الأرباح) وبحيث يستطيع حامل الوثيقة الحصول على رأسماله وأرباحه في حالة بيع تلك الوثيقة (استرداد قيمتها).

 

3- الصناديق ذات العائد الدوري والنمو الرأسمالي: وهو يجمع بين النوعين السابقين بحيث يقوم بتوزيع جزء من الأرباح المحققة بصورة دورية على حملة الوثائق ويحتفظ بالجزء الآخر ويعيد استثماره ليرتفع به القيمة السوقية للوثائق.

4- صناديق  أسواق النقد: وهي من أكثر أنواع الصناديق إستقرارًا وأمانًا من حيث مخاطر الاستثمار، وتستثمر أموالها أساسًا في الأصول المالية قصيرة الأجل والمضمونة من الحكومة مثل أذون الخزانة، وكذلك شهادات الإيداع (الأوعية الادخارية فى البنوك الكبيرة).

مفهوم صناديق الاستثمار :

يعتبر صندوق الاستثمار شركة مساهمة برأس مال نقدي تنشئها البنوك وشركات التأمين (وفقا لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992). وكل مستثمر في صندوق الاستثمار يمتلك نصيبًا على الشيوع في هذا الصندوق يطلق عليه وثيقة استثمار، وكل وثيقة تمثل نسبة ملكية في الأوراق المالية التي تكون محفظة الصندوق. وتدار تلك الصناديق من خلال شركة مساهمة أخرى مستقلة تسمى (مدير الاستثمار) لها خبرة في مجال إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار.

 

الهدف من صناديق الاستثمار:

إن الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار يمكن صغار المستثمرين من توجيه مدخراتهم إلى الإستثمار فى الأوراق المالية بطريقة أقل خطورة وبصورة غير مباشرة بدلًا من الاستثمار في الأوراق المالية.

