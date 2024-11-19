الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية  خلال جلسة الثلاثاء، ومالت الأسواق الخليجية للتواجد في المنطقة الخضراء، وجاءت كالتالي:

 

ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.16% وهي تقدر بـ 19 نقطة ليصل إلى 11830 نقطة، وسط قيم تداول تجاوز الـ 7.5 مليار ريال.

وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.58% وهي تقدر ب 38 نقطة ليصل إلى 6507 نقطة
وسط قيم تداول تجاوز 45 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.


وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.20% وهي تقدر بـ8 نقاط ليصل إلى 4720 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.11%وهي تقدر ب 12 نقطة ليصل إلى 9398 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم في نهاية جلسة التداول.

 

تداولات جلسة الإثنين 

وخلال جلسة الاثنين عادت البورصات الخليجي دة للتباين مرة أخرى.

السعودية 

بعد وصول المؤشر إلى منطقة الدعم عاد للارتفاع مرة أخري  حيث ارتفع  بنسبة  0.9% وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل إلى 11836 نقطة بقيم تداول تصل الي 8 مليارات  ريال، ويتذبذب أداء السوق طبقا لمتوسط أسعار برميل النفط عالميا.

الكويت 

عاد مؤشر الكويت 50 للتراجع مرة أخري حيث انخفض بنسبه 0.10% وهي تقدر ب 14 نقطة ليصل الي 6532 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 40 مليون دينار.

الإمارات

تباين أداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر سوق دبي  بنسبه 0.66% وهي تقدر بـ 32 نقطة ليصل الي 4709 نقطة، في حين استمر سوق ابوظبي في الارتفاع  فيأول جلسه من جلسات تداول اسبوع جديد حيث ارتفع مؤشر فوتسي ابوظبي بنسبه 0.16%وهي تقدر ب 15نقطة ليصل إلي 9457 نقطة بقيم تداول إجماليه تجاوزت  3 مليارات درهم.

والأسواق في حالة  ترقب دائم لاعلانات الاقتصاد الأمريكي والمرتبط ارتباط وثيق باداء المؤشرات الخليجية.

 

تداولات جلسات بداية الأسبوع 

 

وشهدت  جلسة أمس  الأحد أول جلسات الأسبوع ميل الأسواق الخليجية للتواجد في المنطقة الخضراء.


ففي المملكة العربية السعودية


ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.2% وهي تقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 11797 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال بنهاية جلسة التداول.

 


وفي الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.10% وهي تقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 6540 نقطة وسط قيم تداول تجاوز الـ 40 مليون دينار بنهاية جلسة التداول، والأسواق في ترقب لسياسات دونالد ترامب التجارية ومدى تأثيره على قرارات الفيدرالي الأمريكي في الفترة المقبلة.
وتتواجد عن الأسواق الخليجية ممثلين في اجتماع الـ G20 والمجتمع في ريود جانيرو البرازيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اداء المؤشرات أسعار برميل النفط أسواق الخليج الاسواق الخليجية اسواق المال السوق الرئيسى المؤشرات الخليجية خبيرة اسواق المال

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم.. البورصة تخسر 6 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم.. وتصدير صناعات كيماوية بقيمة 4 مليارات دولار خلال النصف الأول

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

البورصة المصرية تخالف التوقعات، خبيرة: تداولات أغسطس حطمت الأرقام القياسية

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

تعرف على أداء البورصات الخليجية في مستهل جلسة اليوم الإثنين

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

أخبار الاقتصاد.. إقبال ضعيف على الشراء في الأوكازيون الصيفي، البورصة تربح 32 مليار جنيه خلال تداولات اليوم، 400 جنيه زيادة في سعر الجنيه الذهب

هل تعافت البورصات الخليجية من تداعيات موجة التصحيح العالمية العنيفة؟، مؤشرات مبشرة

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

«بتسوانا» يسجل الهدف الأول في منتخب مصر بتصفيات إفريقيا (صور)

الرعب يجتاح العالم بعد توقيع وثيقة بوتين النووية، ومعاهد أمريكية تكشف سيناريو يوم القيامة

تريزيجيه يتعادل لمنتخب مصر بهدف في شباك بتسوانا (صور)

ظواهر مجهولة وغير مفسرة، تقرير حديث من البنتاجون حول الأجسام الطائرة بالسماء (فيديو)

انقلاب سيارة بترعة الضبعية غرب الأقصر ونجاة 4 سيدات (صور)

تفاصيل إحالة راقصة شهيرة للمحاكمة الجنائية والاتهامات الموجهة إليها

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

منوعات

المزيد

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

لطلاب الصف الأول الثانوي.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

«يغضون أصواتهم»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح جزاء التأدب مع رسول الله

تفسير رؤية الأمطار في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية