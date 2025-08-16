خطوات وشروط تسجيل التجار في محفظة بنك القاهرة

يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة التجار عن تفاصيل وشروط الاشتراك والتسجيل في محفظة القاهرة كاش.

وقال مسئولون بنك القاهرة إنه يتيح إمكانية التسجيل في خدمة محفظة قاهرة كاش للتجار باستخدام رمز الاستجابة السريع ""QR code، وذلك من خلال استكمال التاجر لجميع بياناته على الموقع الإلكتروني، على أن يقوم مندوب البنك بزيارة العميل خلال 7 أيام عمل لاستيفاء المستندات المطلوبة والحصول على توقيع العميل على نموذج الاشتراك لتفعيل المحفظة من خلال تحميل التطبيق من منصتي "App Store " و" google play "، كما يتم تقديم الخدمة على منصة "HUAWEI"، وإتمام عملية التسجيل والاستفادة من الخدمة التي تتميز بتقديم حلول سريعة وآمنة للتجار لاستقبال المدفوعات من قاعدة كبيرة من العملاء والتجار عبر الهاتف المحمول.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن السن المحدد للعميل للاشتراك في محفظة القاهرة كاش.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أنه بالفعل لابد أن يكون العميل المستفيد من خدمة تطبيق محفظة القاهرة كاش عمره لا يقل عن 16 عاما.

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر تطبيق القاهرة كاش للعملاء، ما يلي:

1- إرسال الأموال "من شخص لآخر" داخل مصر.

2- دفع جميع أنواع الفواتير (مثل المنفعة، الجوال، ADSL، إلخ).

3- إعادة شحن حسابات المحمول المدفوعة مسبقًا.

4- دفع مشترياتك من التجار المختارين.

5- إجراء عمليات شراء من خلال VCN (رقم البطاقة الافتراضية للمدفوعات عبر الإنترنت).

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

مزايا تطبيق القاهرة كاش

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء (بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيهًا رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM.

