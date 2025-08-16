تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع الماضي

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، والذي فيه تذبذب أداء المؤشرات، بل ومالت للتواجد في المنطقة الحمراء مع انخفاض في قيم التداول، وبنظرة تحليلية لأداء المؤشرات كالتالي:



الإمارات العربية المتحدة



ففي سوق دبي أغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6125.96 نقطة منخفضًا بـ0.37%.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام عند مستوى 10221.71 نقطة منخفضًا بـ0.87% خلال أسبوع.

المملكة العربية السعودية

سجل المؤشر السعودي تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 0.88% مع انخفاض القطاعات الكبرى وتراجع حركة التداولات ليغلق عند مستوى 10,833.59 نقطة مقارنة مع 10,930.3 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.



وبلغ إجمالي الخسائر السوقية 91.22 مليار ريال ليتراجع رأس المال السوقي إلى 8.97 تريليونات ريال وذلك مقارنة مع 9.07 تريليون ريال بالأسبوع الماضي.

وبالنسبة لقيمة التداول الأسبوعية فقد تراجعت إلى 20.83 مليار ريال مقارنة مع 23.15 مليار ريال بالأسبوع الماضي وسجلت أحجام التداول تراجعًا إلى 1.21 مليار سهم مقابل 1.88 مليار سهم للأسبوع الماضي.

الكويت



ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال الأسبوع ليقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% إلى 9362.74 نقطة وصعد مؤشر السوق الرئيسي 1.48% كما ارتفع مؤشر السوق العام 1.17% إلى 8697.35 نقطه.

وسجلت القيمة السوقية بختام تعاملات الأسبوع 51.97 مليار دينار مقارنة مع 51.37 مليار دينار الأسبوع الماضي كما ارتفعت أحجام التداول إلى 2.20 مليار سهم وقيم التداول 467.66 مليون دينار عبر 129.26 ألف صفقة.

