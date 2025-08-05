الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تصل لـ 4000 جنيه، أسعار شنط المدارس في المحال التجارية 

أسعار شنط المدرسة
أسعار شنط المدرسة 2025، فيتو

أسعار شنط المدرسة 2025، تستعد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي يحل في نهاية شهر سبتمبر المقبل، بشراء مستلزمات المدارس، التي تشمل شنطة المدرسة والأدوات الكتابية وأدوات حفظ الطعام والمياه.

<strong>أسعار شنط المدرسة 2025، فيتو</strong>
أسعار شنط المدرسة 2025، فيتو

طرح مستلزمات المدارس استعدادًا للموسم 

وبدأت المحال التجارية في طرح مستلزمات المدرسة، استعدادًا للموسم الذي دائمًا ما يبدأ قبل موعد عودة المدارس الحكومية، خاصة وأن المدارس الدولية والخاصة دائمًا ما يبدأ عامها الدراسي الجديد قبل الحكومي بأسابيع معدودة.

<strong>أسعار شنط المدرسة 2025، فيتو</strong>
أسعار شنط المدرسة 2025، فيتو

 أسعار شنط المدارس في المحال التجارية 

و نستعرض أسعار شنط المدارس في المحال التجارية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، التي جاءت كالأتي:

  • بلغ سعر شنطة مدرسية ترولي روكي ثري إم + لانش باج+ مقلمة نحو 3995 جنيهًا.
  • بلغ سعر شنطة مدرسية لايت باج ثري أم نحو 650 جنيهًا.
  • بلغ سعر شنطة مدرسية كيوت بي ثري إم 16 بوصة نحو 795 جنيهًا.
  • بلغ سعر شنطة مدرسية بانوراما ثري إم 18 بوصة نحو 1150 جنيهًا.
  • بلغ سعر شنطة مدرسية دريفت ضيا 30 سم طول نحو 220 جنيهًا.
  • بلغ سعر شنطة مدرسية كور ضيا 41 سم طول نحو 240 جنيهًا.
<strong>أسعار شنط المدرسة 2025، فيتو</strong>
أسعار شنط المدرسة 2025، فيتو

 سعر شنط المدارس في المحال التجارية 

  1. بلغ سعر شنطة مدرسية باز ضيا 15 سم بوصة نحو 250 جنيهًا.
  2. بلغ سعر شنطة مدرسية نيرد ضيا 42 سم طول نحو 340 جنيهًا.
  3. بلغ سعر شنطة مدرسية زيترو ضيا 18 بوصة نحو 450 جنيهًا.
  4. بلغ سعر شنطة مدرسية  ضيا برو 44 سم طول نحو 300 جنيه.
  5. بلغ سعر شنطة مدرسية تويست ضيا 30 سم طول نحو 240 جنيهًا.
<strong>أسعار شنط المدرسة 2025، فيتو</strong>
أسعار شنط المدرسة 2025، فيتو

 أسعار شنطة المدرسة في المحال التجارية 

  • بلغ سعر شنطة مدرسية كرو ضيا 18 بوصة نحو 350 جنيهًا.
  • بلغ سعر شنطة أطفال ديا تريت نحو 250 جنيهًا.
  • تراوح سعر شنطة مدرسية منترا من 259 إلى 310 جنيهات.
  • بلغ سعر شنطة ظهر مدرسية ديا نافي لون أزرق نحو 350 جنيهًا.

 سعر شنطة المدرسة 2025

  1. بلغ سعر شنطة ظهر مدرسية ديا بريز لون أرجواني نحو 325 جنيهًا.
  2. بلغ سعر شنطة ظهر مينترا مطبوعة نحو 920 جنيهًا.
  3. بلغ سعر شنطة ظهر إيكونك 15.6 بوصة لون أسود نحو 1485 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شنط المدارس اسعار شنط المدارس أسعار شنط المدرسة الادوات الكتابية العام الدراسي العام الدراسي الجديد المدارس الحكومية المدارس الدولية المحال التجارية سعر شنطة المدرسة شراء مستلزمات المدارس شنطة المدرسة عودة المدارس موعد عودة المدارس مستلزمات المدارس

الأكثر قراءة

بعد تنفيذ الإيجار القديم، رئيس إسكان النواب يكشف خطوات تطبيق الزيادة بقيمة الأجرة الشهرية

رسميا.. الزمالك ينهي تعاقده مع تيدي أوكو بالتراضي

شمس البارودي: سبت شقتي بكامل إرادتي ولا أعلق علي قانون الإيجار القديم

حالة الطقس غدا الاربعاء، أمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

الكيلو السائب يصل لـ 470 جنيهًا، أسعار حلوى المولد 2025 بالمحال التجارية

بدءا من السبت المقبل، ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة

شوبير: الزمالك وبيراميدز يفاوضان عبد القادر وأنا عارف إن الكلام ده بيزعله

تصل لـ 4000 جنيه، أسعار شنط المدارس في المحال التجارية 

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب إخراج الزكاة من فلوس الوديعة؟ وهل يجوز التصدق على الأحفاد؟ (فيديو)

وزير الأوقاف: المرحلة الحالية تتطلب علماء يحسنون توظيف العلم في خدمة الناس (صور)

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم نبهنا منذ أكثر من 1400 عام إلى علوم الفضاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads