تصل لـ 4000 جنيه، أسعار شنط المدارس في المحال التجارية 

أسعار شنط المدرسة 2025، تستعد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي يحل في نهاية شهر سبتمبر المقبل، بشراء مستلزمات المدارس، التي تشمل شنطة المدرسة والأدوات الكتابية وأدوات حفظ الطعام والمياه.

أسعار شنط المدرسة 2025، فيتو

طرح مستلزمات المدارس استعدادًا للموسم

وبدأت المحال التجارية في طرح مستلزمات المدرسة، استعدادًا للموسم الذي دائمًا ما يبدأ قبل موعد عودة المدارس الحكومية، خاصة وأن المدارس الدولية والخاصة دائمًا ما يبدأ عامها الدراسي الجديد قبل الحكومي بأسابيع معدودة.

أسعار شنط المدرسة 2025، فيتو

أسعار شنط المدارس في المحال التجارية

و نستعرض أسعار شنط المدارس في المحال التجارية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، التي جاءت كالأتي:

بلغ سعر شنطة مدرسية ترولي روكي ثري إم + لانش باج+ مقلمة نحو 3995 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة مدرسية لايت باج ثري أم نحو 650 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة مدرسية كيوت بي ثري إم 16 بوصة نحو 795 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة مدرسية بانوراما ثري إم 18 بوصة نحو 1150 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة مدرسية دريفت ضيا 30 سم طول نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة مدرسية كور ضيا 41 سم طول نحو 240 جنيهًا.

أسعار شنط المدرسة 2025، فيتو

سعر شنط المدارس في المحال التجارية

بلغ سعر شنطة مدرسية باز ضيا 15 سم بوصة نحو 250 جنيهًا. بلغ سعر شنطة مدرسية نيرد ضيا 42 سم طول نحو 340 جنيهًا. بلغ سعر شنطة مدرسية زيترو ضيا 18 بوصة نحو 450 جنيهًا. بلغ سعر شنطة مدرسية ضيا برو 44 سم طول نحو 300 جنيه. بلغ سعر شنطة مدرسية تويست ضيا 30 سم طول نحو 240 جنيهًا.

أسعار شنط المدرسة 2025، فيتو

أسعار شنطة المدرسة في المحال التجارية

بلغ سعر شنطة مدرسية كرو ضيا 18 بوصة نحو 350 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة أطفال ديا تريت نحو 250 جنيهًا.

تراوح سعر شنطة مدرسية منترا من 259 إلى 310 جنيهات.

بلغ سعر شنطة ظهر مدرسية ديا نافي لون أزرق نحو 350 جنيهًا.

سعر شنطة المدرسة 2025

بلغ سعر شنطة ظهر مدرسية ديا بريز لون أرجواني نحو 325 جنيهًا. بلغ سعر شنطة ظهر مينترا مطبوعة نحو 920 جنيهًا. بلغ سعر شنطة ظهر إيكونك 15.6 بوصة لون أسود نحو 1485 جنيهًا.

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