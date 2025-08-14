الضرائب تحذر من الإعلانات المضللة وتنفي تحصيل أي رسوم لحضور ندواتها التوعوية

قالت مصلحة الضرائب: إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الجهات أو الأفراد باستخدام اسم رئيس المصلحة أو أسماء عدد من العاملين بها للإعلان عن تنظيم ندوات أو مؤتمرات بمقابل مادي، وهو أمر عارٍ تمامًا من الصحة ويمثل تضليلًا للجمهور.

تحصيل رسوم نظير حضور المؤتمرات

ونفت المصلحة، ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل رسوم نظير حضور المؤتمرات أو ورش التوعية أو الندوات التوعوية التي تعقدها، مؤكدةً أن جميع هذه الفعاليات تُقدم مجانًا بالكامل، سواء كانت حضورية أو عبر الإنترنت، ويتم الإعلان عنها حصريًا بالموقع الإلكتروني للمصلحة أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لها، مع توضيح محاورها ومواعيدها للجمهور؛ بهدف نشر الثقافة الضريبية وتقديم الدعم الفني لمجتمع الأعمال، وذلك في إطار نهج الشراكة والتيسير الذي تتبعه المصلحة في تعاملاتها مع الممولين والمكلفين.

وشددت المصلحة، على ضرورة تحري الدقة في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات أو دعوات مضللة، مؤكدةً أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي شخص أو جهة تقوم بنشر أو ترويج هذه الإعلانات المضللة أو الشائعات؛ حمايةً للجمهو؛ ومنعًا لأي محاولات استغلال أو نصب.

وأشارت الضرائب إلى أنه يمكن حضور ندوات ومؤتمرات وفعاليات المصلحة مجانًا من خلال متابعة القنوات الرسمية التالية:

1. الموقع الإلكتروني: www.eta.gov.eg



2. قناة اليوتيوب الرسمية: tax_egypt



3. صفحة فيسبوك الرسمية: facebook.com/tax.egypt



4. صفحة تويتر الرسمية: twitter.com/tax_egypt



5. صفحة إنستجرام الرسمية: instagram.com/tax_egypt



6. صفحة لينكدإن الرسمية: linkedin.com/company/egypt-tax



7. قناة تليجرام الرسمية: t.me/egypt_tax



8. صفحة تيك توك الرسمية: tax.egypt

وكذلك يمكن التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن 16395.

