السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مصلحة الضرائب تحدد حالات رد الضريبة على القيمة المضافة وتوضح إجراءاتها

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يحق فيها للممولين رد الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي لدعم الأنشطة الاقتصادية والتيسير على الممولين الملتزمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الضريبية.

ووفقًا للمصلحة، فإن أبرز هذه الحالات تتمثل في:

  • الضريبة التي سبق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج.
  • الضريبة التي جرى تحصيلها بطريق الخطأ.
  • الضريبة المسددة على الأتوبيسات وسيارات الركوب في حال استخدامها ضمن النشاط المرخص به للمنشأة.
  • الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل وفق نظام تسجيل الموردين المبسط لممارسة نشاطه داخل البلاد.
  • بالإضافة إلى الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، ويشمل ذلك حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، فضلًا عن البيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.


وأشارت المصلحة إلى أن رد الضريبة يُعد آلية مهمة لضمان عدم تحميل الممولين أعباء ضريبية إضافية، خاصة في ظل الحالات التي حددها القانون بشكل واضح. كما دعت الممولين الراغبين في معرفة المزيد عن المستندات المطلوبة والإجراءات التفصيلية الخاصة برد الضريبة، إلى زيارة الموقع الرسمي للمصلحة عبر الرابط التالي من هنا.

وتؤكد مصلحة الضرائب أن تفعيل هذا النظام يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، ودعم بيئة الاستثمار من خلال إزالة المعوقات التي قد تواجه الممولين في تعاملاتهم اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضرائب مصلحة الضرائب حالات رد الضريبة على القيمة المضافة رد الضريبة على القيمة المضافة رد الضريبة

مواد متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

الضرائب تحذر من الإعلانات المضللة وتنفي تحصيل أي رسوم لحضور ندواتها التوعوية

اليوم، أضخم مزاد علني لبيع سيارات وأجهزة كهربائية وموبايلات حصيلة مضبوطات 4 موان مصرية

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

الهيئة العامة للخدمات الحكومية تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات الجمارك غدا

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

القسام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين برفح

وزير المالية: 4 مليارات جنيه تكلفة 160 ألف معلم لسد العجز و6.25 مليارا للتغذية المدرسية

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads