السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بوتين: 20% تحسنا فى حجم التجارة الأمريكية الروسية بعد وصول ترامب للحكم

فلاديمير بوتين، فيتو
فلاديمير بوتين، فيتو

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حجم التجارة الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة بدأ في الارتفاع  بعهد إدارة ترامب، وإن كان رمزيًا في طبيعته، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 20%.

وأشار الرئيس الروسي بوتين إلى أنه  "مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة، بدأ حجم التجارة الثنائية بالارتفاع، وإن كان رمزيًا في طبيعته، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 20%. لدينا العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للعمل المشترك”.

 

نهاية الحرب بين أوكرانيا وروسيا

ولم تسفر القمة التي حظيت باهتمام كبير بين الرئيسين الأميركي ترامب والروسي بوتين مساء أمس الجمعة عن أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا أو إعلان هدنة، على الرغم من أن الزعيمين وصفا المحادثات بأنها مثمرة.

