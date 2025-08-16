صيانة السيارات الكهربائية لا تزال أغلى من نظيرتها البنزين لهذه الأسباب

صيانه السيارات الكهربائية…يتساءل الكثير من راغبي اقتناء السيارات الكهربائية عن أسعار صيانها هل أقل تكلفة من سيارات البنزين؟ خاصة في الوقت الحالي الذي يتجه في البعض نحو التوفير.

تكاليف صيانة السيارات الكهربائية



وفقًا للجمعية الألمانية للتأمين (GDV)، كانت مطالبات التأمين الشامل للسيارات الكهربائية أعلى بنسبة 20-25% من تلك الخاصة بطرازات محركات الاحتراق الداخلي المُماثلة في العام الماضي. ومع ذلك، انخفض متوسط المطالبة الآن إلى ما بين 15 و20% أعلى من تلك الخاصة بالطرازات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وقال نائب المدير العام للجمعية الألمانية للتأمين إنه “كلما زاد عدد السيارات الكهربائية على الطريق، قل اختلاف مطالباتها عن السيارات المُماثلة ذات محركات الاحتراق”.



ومضت “أنيا كايفر-روهباخ” في شرح هذا الأمر، قائلةً: “يصل التنوع الواسع للطرازات إلى قاعدة عملاء أكبر، وأصبح لدى الورش وشركات السحب وإدارات الإطفاء والمُقدرين الآن خبرة أكبر في التعامل مع السيارات الكهربائية المُتضررة”.

وأضافت أن هذه التطورات تُساعد في خفض تكاليف الإصلاح، حيث أصبحت السيارات الكهربائية “الوضع الطبيعي الجديد”. تجدر الإشارة إلى أن فترة الدراسة الأخيرة كانت من عام 2021 إلى 2023، لذا فإن السيارات الكهربائية أصبحت أكثر شيوعًا اليوم.

“يُظهر الانخفاض التدريجي في تكاليف إصلاح السيارات الكهربائية أن الصناعة تتكيف مع التكنولوجيا الجديدة، وهو ما يُعد خطوة إيجابية نحو جعلها في متناول جمهور أوسع في المملكة.”



على الرغم من الانخفاض الملحوظ، لا تزال تكاليف إصلاح السيارات الكهربائية أعلى من نظيراتها التي تعمل بالبنزين لعدة أسباب جوهرية أولًا، تُعتبر بطاريات السيارات الكهربائية هي المكون الأغلى والأكثر تعقيدًا في السيارة. ففي حال تعرضت البطارية لأي ضرر في حادث، حتى لو كان طفيفًا، قد يتطلب الأمر استبدال وحدة كاملة من البطارية، مما يُكلّف عشرات الآلاف من الريالات، في حين أن إصلاحات الهيكل في سيارة عادية قد لا تتجاوز بضعة آلاف يزداد بشكل كبير في حال كان الضرر يشمل البطارية

