تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

أسعار الزمزمية والفلاسك في المحال التجارية، يبدأ أولياء الأمور شراء محتويات «سبلايز المدارس»، بالتزامن مع الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر المقبل، وفي المدارس الحكومية يوم 20 سبتمبر 2025.

محتويات «سبلايز المدرسة»

وتعتبر الزمزمية أو الفلاسك من أبرز محتويات «السبلايز»، التي تحتوي أيضًا على علبة الطعام أو لانش بوكس، والأدوات الكتابية والرسم والتلوين، يضاف لهم الكراسات والكشاكيل، والأدوات الهندسية.

أسعار فلاسك المدرسة _ صورة أرشيفية، فيتو

أسعار الفلاسك والزمزمية في المحال التجارية

تستعرض «فيتو» أسعار الزمزمية والفلاسك في المحال التجارية مع قرب العام الدراسي الجديد؛ في السطور الأتية:

بلغ سعر زجاجة مياه 750 مل نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر زجاجة سوبر كول تانك وزن لتر نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر زجاجة سوبر كول ميني تانك 650 مل نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر زجاجة مياه ترايتن تانك 800 مل لون أسود نحو 140 جنيهًا.

أسعار زمزمية المدرسة _ صورة أرشيفية، فيتو

سعر الزمزمية في المحال التجارية

بلغ سعر زجاجة استانلس ستيل تانك 650 مل نحو 625 جنيهًا. بلغ سعر زمزمية أطفال بحزام حمل شفاط نحو 125 جنيهًا. بلغ سعر فلاسك بتصميم غزالة سعة 500 مل نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر زجاجة مياه للأطفال اكريليك زمزمية مع شفاط وكوب ماء نحو 260 جنيهًا.

أسعار الفلاسك _ صورة أرشيفية، فيتو

سعر الفلاسك في المحال التجارية

بلغ سعر زمزمية بتصميم كرتون مع شفاط نحو 440 جنيهًا.

بلغ سعر زمزمية زجاجة مياه صديقة للبيئة بتصميم أسد وسعة 350 مل نحو 465 جنيهًا.

بلغ سعر فلاسك زجاجة بلاستيك بغطاء قلاب تصميم حديقة حيوانات نحو 750 جنيهًا.

بلغ سعر فلاسك من الستانلس ستيل تصميم ديناصور نحو 990 جنيهًا.

أسعار الزمزمية _ صورة أرشيفية، فيتو

أسعار الزمزمية في المحال التجارية

بلغ سعر زمزمية على شكل كاميرا مع شفاط وحزام نحو 450 جنيهًا. بلغ سعر طقم فلاسك من 3 قطع على شكل كاميرا وايس كريم وبطيخة نحو 475 جنيهًا. بلغ سعر زمزمية على شكل سيارة نحو 320 جنيهًا. بلغ سعر زمزمية بتصميم حورية البحر نحو 625 جنيهًا. بلغ سعر فلاسك بغطاء قلاب لأطفال سعة 295 مل نحو 700 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.