هيئة الدواء تكشف فوائد الأدوية السائلة وشروط استخدامها

تتعدد الأشكال الدوائية في الصيدليات ما بين دواء سائل أو حقن أو أقراص وكلا منها له استخدام وفائدة للجسم.

الأدوية السائلة

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الأدوية السائلة تمثل حل مناسب في العديد من الحالات الطبية، نظرا لما تتميز به من سهولة في الاستخدام، ومرونة في تحديد الجرعات، بالإضافة إلى كونها ملائمة بشكل خاص للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في بلع الأقراص أو الكبسولات.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هذه المميزات الثلاث تجعل الأدوية السائلة خيارا مفضلا في عدد كبير من الحالات، حيث يتيح الشكل السائل سهولة تناول الدواء، وإمكانية ضبط الجرعة بدقة أكبر مقارنة ببعض الأشكال الصيدلية الأخرى، فضلًا عن ملاءمتها للأطفال وكبار السن والمرضى الذين يعانون من مشكلات في البلع.

تعليمات استخدام الأدوية السائلة

ورغم سهولة استخدام الأدوية السائلة، شددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بتناولها، نظرًا لعدة نقاط هامة:

تتطلب هذه الأدوية حفظا جيدا لمنع تحللها أو فسادها، إذ أنها أقل ثباتًا من الأدوية ذات الشكل الصلب.

قد لا يكون طعمها مقبولا في بعض الأحيان، وهو ما قد يعيق الالتزام بتناولها بالنسبة لبعض المرضى.

تحتاج إلى دقة شديدة في تحديد وتناول الجرعة، لأن أي زيادة أو نقص قد يؤدي إلى تغيير في تأثير الدواء المطلوب، سواء بالزيادة أو النقصان.



كشفت هيئة الدواء عن أبرز الأشكال الصيدلية السائلة وأمثلة عليها كما حددتها هيئة الدواء المصرية:

1. المحاليل



هي أدوية شفافة وممتزجة تمامًا، بحيث تكون مكونات الدواء ذائبة بشكل كامل في السائل. من أمثلتها قطرات العين والمحاليل الوريدية، وتمتاز بسهولة الاستخدام وسرعة المفعول، مما يجعلها خيارًا فعالًا في الحالات التي تتطلب استجابة علاجية سريعة.



2. المعلقات:

تحتوي على جزيئات صلبة غير ذائبة بالكامل، بل تكون "معلقة" في السائل، يجب رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام لضمان توزيع الدواء بشكل متساوي ومن الأمثلة عليها بعض المضادات الحيوية للأطفال، وكذلك بعض مضادات الحموضة.



3. المستحلبات:

تستخدم عندما يحتوي الدواء على مكونات زيتية لا تذوب في الماء، حيث يتم خلط الزيت والماء بمساعدة مواد مستحلبة تعمل على دمجهما معًا في صورة متجانسة، فتظهر كأنها حليب أو كريم.

وتستخدم المستحلبات في بعض المكملات الغذائية، وكذلك في الكريمات الموضعية التي توضع على الجلد.



4. الشراب:

وهو شكل صيدلي يتم فيه إذابة الدواء في سائل سكري مركز، بهدف تحسين المذاق والتغلب على الطعم غير المرغوب للدواء الأصلي.

والأدوية الشراب من الأشكال الشائعة في أدوية الكحة وبعض أنواع المضادات الحيوية، خاصة للأطفال.



5. الإكسير:

سائل شفاف يحتوي على نسبة من الكحول، والذي يساهم في إذابة مكونات الدواء، ويكون عادة أخف في القوام من الشراب العادي. يستخدم الإكسير في بعض أدوية الكحة وأدوية أخرى تحتاج إلى إذابة مكوناتها النشطة في الكحول لزيادة فعاليتها.



6. الصبغات:

هي أدوية مذابة في الكحول أو في خليط من الكحول والماء، ويعمل الكحول هنا على إذابة المواد الفعالة وكذلك على حفظ الدواء لفترة أطول.

وتستخدم الصبغات بشكل شائع في الأدوية المستخلصة من النباتات والأعشاب الطبية.



7. الغرويات:

تحتوي على جسيمات أكبر حجمًا من الجزيئات، لكنها لا تترسب وتظل منتشرة في السائل بشكل متجانس.

وتستخدم الغرويات في بعض المحاليل المغذية التي يتم إعطاؤها عن طريق الوريد، مثل محلول الألبيومين، لما لها من أهمية في تعويض بعض المكونات الحيوية في الدم.

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة اتباع التعليمات الطبية بدقة عند استخدام الأدوية السائلة، سواء فيما يتعلق بطرق الحفظ أو الجرعات أو طريقة التناول، وذلك لضمان فعاليتها والحفاظ على سلامة المريض

