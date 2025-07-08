فوائد البابونج، يهدئ المعدة ويعالج الغثيان ويخفض الكوليسترول بالدم

فوائد البابونج، البابونج من الأعشاب الشهيرة التي تقدم كمشروب دافئ مريح الأعصاب ويساعد على الاسترخاء وتعشقه العديد من الفتيات.

وفوائد البابونج، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البابونج هو نبات عشبي يشبه زهرة الأقحوان، ويستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشكلات الصحية والجمالية، ويتميز بزهوره البيضاء ورائحته الزكية، ويستهلك غالبا على شكل شاي، أو يستخدم زيته في الوصفات العلاجية والتجميلية.

فوائد البابونج للصحة

فوائد البابونج للصحة

واضافت منى، أن من فوائد البابونج للصحة:

من أشهر استخدامات البابونج هو كعلاج طبيعي للأرق والتوتر، حيث يحتوي على مركبات تساعد على الاسترخاء مثل الأبيجينين الذى يساعد على الشعور بالنعاس وتحسين جودة النوم.

البابونج غني بمضادات الأكسدة، مما يجعله فعال في تقليل الالتهابات في الجسم، مثل التهابات المفاصل والمعدة والجلد.

يساعد شاي البابونج في تهدئة المعدة، ويستخدم في علاج الغثيان، وعسر الهضم، والقولون العصبي، والتقلصات المعوية، ويحسن حركة الأمعاء.

يعزز البابونج من مناعة الجسم، ويساعد على مقاومة العدوى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، نظرا لخواصه المضادة للبكتيريا والفيروسات.

تشير بعض الدراسات إلى أن شاي البابونج قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، ويعتبر مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني عند استخدامه ضمن نمط حياة صحي.

يحتوي البابونج على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

شرب شاي البابونج خلال فترة الدورة الشهرية يساعد على تخفيف التشنجات والآلام، بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للتقلصات.

البابونج يعمل على تنظيف البشرة وتفتيح البقع الداكنة، ويستخدم في العديد من الأقنعة والوصفات الطبيعية لتوحيد لون البشرة ومنحها إشراقة طبيعية.

بفضل خواصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، يساعد البابونج في تهدئة البشرة الملتهبة وتقليل ظهور الحبوب والبثور.

زيت البابونج يستخدم في ترطيب البشرة الجافة والحساسة، كما يقلل من الحكة والاحمرار الناتج عن الجفاف أو الحساسية.

يحتوي البابونج على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويمنح البشرة مظهر شاب ونضر.

يستخدم ماء البابونج لتفتيح لون الشعر طبيعي، خاصة الشعر الأشقر.

يساعد في علاج فروة الرأس الملتهبة أو المصابة بالقشرة، ويعزز نمو الشعر ويمنحه لمعان طبيعي.

محاذير استخدام البابونج

وتابعت، أنه يفضل عدم الإفراط في تناول البابونج، خاصة للحوامل أو من يعانون من حساسية للنباتات الزهرية، وقد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل مميعات الدم أو أدوية السكر، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم، فالبابونج نبات طبيعي يحمل في طياته فوائد صحية وجمالية مذهلة، ويعتبر من الكنوز التي قدمتها لنا الطبيعة لعلاج الجسم والعناية بالبشرة والشعر، ومع ذلك، يجب استخدامه باعتدال.

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