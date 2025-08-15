فوائد القرنفل، يقوي المناعة ويحسن الهضم وينظم السكر بالدم

فوائد القرنفل، القرنفل من الأعشاب العطرية الشهيرة التى عرفت منذ زمن بعيد وكان يستخدم فى الطب القديم كمسكن فعال، وله نكهة مميزة تجعله يستخدم فى الطهى والحلوى والمشروبات.

وفوائد القرنفل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القرنفل هو أحد أشهر التوابل العطرية التي تستخدم منذ قرون في الطب الشعبي والطهي، ويتميز القرنفل برائحته النفاذة ونكهته القوية، ويستخرج من براعم زهرة شجرة القرنفل قبل تفتحها، إلى جانب استخدامه في المأكولات والمشروبات.

وأضاف السيد: اكتسب القرنفل شهرة واسعة لفوائده الصحية والجمالية بفضل احتوائه على مركبات طبيعية قوية، أهمها الأوجينول المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات.

فوائد القرنفل للصحة

فوائد القرنفل للصحة

وتابع أن من فوائد القرنفل للصحة:

يساعد القرنفل على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

يحتوي على مادة الأوجينول التي تخفف آلام الأسنان وتقلل الالتهابات اللثوية.

يستخدم زيت القرنفل كمخدر طبيعي موضعي لآلام الأسنان.

يحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد على تحسين عملية الهضم.

يخفف من الانتفاخ والغازات.

يعالج حالات عسر الهضم ويقلل من الغثيان.

غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.

يقوي الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مقاومة العدوى.

أظهرت دراسات أن القرنفل يساعد على تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيد لمرضى السكري.

يحتوي على مركبات تساهم في حماية الكبد من التلف وتحسين وظائفه.

يساعد على تخفيف السعال والبلغم.

يساهم في علاج التهابات الحلق والجيوب الأنفية.

استنشاق بخار القرنفل مع الماء الساخن يفتح مجرى التنفس ويقلل الاحتقان.

يعمل كمضاد للبكتيريا والفطريات، ما يساعد في علاج حب الشباب.

يحسن الدورة الدموية في الجلد، مما يمنحه نضارة وحيوية، ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

يقوي جذور الشعر ويحفز نموه، ويقلل من تساقط الشعر ويكسبه لمعان صحي، ويساعد في علاج قشرة الرأس بفضل خصائصه المضادة للفطريات.

يعتبر القرنفل من المنشطات الطبيعية، إذ يزيد من تدفق الدم ويحسن الأداء الجنسي، قد يساهم في زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.

محاذير تناول القرنفل

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه على الرغم من فوائد القرنفل وقيمته الغذائية العالية، إلا أنه يجب اتباع بعض النصائح عند تناوله، منها:-

الإفراط في تناول القرنفل قد يسبب تهيج المعدة أو الحساسية.

لا ينصح به للحوامل بكميات كبيرة إلا باستشارة الطبيب.

زيت القرنفل المركز يجب تخفيفه قبل الاستخدام على الجلد لتجنب التهيج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.