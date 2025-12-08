مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

تنطلق غدا الثلاثاء مباريات الجولة الأولى بمسابقة كأس عاصمة مصر بخوض ثلاثة مباريات بافتتاح البطولة.

مباريات الجولة الأولى بمسابقة كأس عاصمة مصر

وتبدأ فعاليات كأس عاصمة مصر غدا الثلاثاء، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي الخاصة بمشاركة المنتخبات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وتمتد مواجهات دور المجموعات حتى 17 يناير 2026.

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

الثلاثاء 9 ديسمبر

فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجت – (توقيت لم يعلن) – استاد السلام الدولي

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك

كأس الرابطة، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم الأول للجولة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر المقرر لهم غدا الثلاثاء.

حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي

حكام مباراة فاركو ضد المقاولون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.