فوائد البابونج، يقوي المناعة وينظم الهضم ويحسن المزاج

فوائد البابونج، البابونج من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كمشروب دافئ له عشاق كثيرون، وكان يستخدم في الطب القديم واشتهرت بفاعليته فى علاج الأرق.

وفوائد البابونج، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البابونج أو ما يعرف بالكاموميل من أشهر الأعشاب الطبية التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب التقليدي، نظرا لفوائده المتعددة على الجسم والبشرة والشعر، ويتمتع برائحة عطرية مهدئة، ويستخدم على شكل شاي، زيت، أو كمادات، وله تأثيرات مهدئة ومضادة للالتهابات، ومناسبة للكبار والصغار على حد سواء.

فوائد البابونج للصحة

فوائد البابونج للصحة

البابونج من أفضل الأعشاب المهدئة للأعصاب، حيث يساعد على تقليل التوتر والقلق، وتحسين المزاج العام، ومحاربة الأرق وتعزيز النوم العميق عند تناوله قبل النوم.

يساعد شاي البابونج في تهدئة اضطرابات المعدة والقولون العصبي، وتقليل الغازات والانتفاخ، وعلاج حالات الإسهال أو الإمساك الخفيف، وتخفيف أعراض الحموضة.

يحتوي البابونج على مضادات أكسدة قوية، تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات، ومكافحة الفيروسات والبكتيريا، ودعم جهاز المناعة، خاصة خلال فترات البرد والإنفلونزا.

تشير بعض الدراسات إلى أن البابونج قد يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم، ويكون مفيد لمرضى السكري عند استخدامه بجانب العلاج الطبي.

يعرف البابونج بقدرته على تقليل تقلصات الرحم، وتهدئة آلام البطن والظهر أثناء فترة الدورة الشهرية، وتحسين المزاج أثناء تقلبات الهرمونات.

البابونج غني بمضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، مما يجعله مثالي للعناية بالبشرة، خاصة أنه يعمل على تهدئة تهيج البشرة مثل الحساسية والاحمرار، وعلاج حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، وتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة، وتقليل الهالات السوداء عند استخدام كمادات شاي البابونج البارد حول العينين، وترطيب البشرة الجافة واستخدامه في الماسكات الطبيعية يمنح البشرة نعومة.

يعمل على تغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر، وتقليل القشرة والحكة بفضل خصائصه المضادة للفطريات، وتفتيح لون الشعر بطريقة طبيعية عند استخدامه كشطف نهائي للشعر الفاتح، ويضفى لمعان صحي على الشعر التالف أو الباهت.

طرق استخدام البابونج

ويستخدم البابونج كمشروب دافئ حيث توضع ملعقة منه فى كوب ماء مغلي ويغطى الكوب لمدة 10 دقائق، ثم يقلب ويشرب بعدها دافئا، ويستخدم فى الوصفات الطبيعية الخاصة بالشعر والبشرة.

محاذير استخدام البابونج

وتابعت، أن البابونج هو كنز طبيعي متعدد الفوائد، سواء للجسم أو البشرة أو الشعر، ويمكن استخدامه بأمان لمعظم الأشخاص، لكن يفضل استشارة الطبيب في حالات الحمل أو في حال وجود تحسس معين.

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