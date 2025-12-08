التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والسعودية في كأس العرب

18 حجم الخط

مباراة المغرب ضد السعودية، تشهد الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية قمة عربية من نوع خاص بين منتخبي المغرب والسعودية المقرر لها اليوم الإثنين في كأس العرب.

وتضم المجموعة الثانية لكأس العرب، منتخبات المغرب والسعودية وعمان وجزر القمر.

تشكيل السعودية المتوقع ضد المغرب



العقيدي، مجرشي، العمري، حسان تمبكتي، محمد كنو، أيمن يحيى، الخيبري، الجوير، العبود، البريكان، سالم الدوسري.

تشكيل المغرب المتوقع ضد السعودية



بنعبيد، مروان سعدان، بوفتيني، موساوى، باش، بولاكسوت، حريمات، الكرتي، بركاوى، زحزوح، تسيودالي.

ويلتقي منتخب السعودية أمام نظيره المغرب، اليوم الإثنين على أرضية ملعب لوسيل في الدوحة، ضمن مباريات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة في قطر.

موعد مباراة السعودية والمغرب اليوم في كأس العرب



ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد المغرب اليوم الإثنين على استاد لوسيل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية أمام المغرب



وتُنقل مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب 2025 عبر قنوات بي إن سبورت إكسترا 1، وأبو ظبي الرياضية 1، وقناة الكأس بالإضافة إلى ذلك، ستنقل المباراة قناة دبي الرياضية 2، وقناة الشارقة الرياضية، وقناة إم بي سي مصر 2.

ضمن المنتخب السعودي التأهل للدور ربع النهائي بتحقيقه فوزين متتاليين وتصدره المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه المغرب بـ4 نقاط، ثم عمان (نقطة وحيدة) وجزر القمر (دون نقاط).

ونجح المغرب في جمع 4 نقاط من أول مباراتين من الفوز في الجولة الأولى على جزر القمر بنتيجة 3-1، ثم تعادل مع عمان، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف السعودية قبل مواجهة المنتخبين المرتقبة.​​

