فوائد البابونج، مهدئ للأعصاب ومضاد للالتهابات ولجمال البشرة والشعر

فوائد البابونج، يُعتبر البابونج (الكاموميل) من أقدم الأعشاب الطبية التي استخدمها الإنسان عبر العصور، وقد حاز على مكانة مميزة في الطب البديل بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات والمطهرة.





ينتمي البابونج إلى عائلة الأقحوان، وتُستخدم أزهاره المجففة في تحضير الشاي والزيوت والمستحضرات الطبية والتجميلية.



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن البابونج كنز من كنوز الطبيعة، يجمع بين الفوائد الصحية والجمالية والنفسية، ويُعد من الأعشاب التي لها العديد من الاستخدامات، سواء كمشروب دافئ، أو زيت عطري، أو مكون في مستحضرات التجميل، فإن تأثيراته الإيجابية لا يمكن إنكارها.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد البابونج لصحة الإنسان وجماله، مع توضيح استخداماته المختلفة.

أولًا: الفوائد الصحية للبابونج



1. تهدئة الأعصاب والمساعدة على النوم

من أشهر فوائد البابونج تأثيره المهدئ على الجهاز العصبي. يحتوي على مركبات مثل الأبيجينين، التي ترتبط بمستقبلات معينة في الدماغ وتساعد على الاسترخاء وتقليل القلق. لذلك، يُستخدم شاي البابونج قبل النوم لتحسين جودة النوم ومكافحة الأرق.

2. التخفيف من آلام المعدة والهضم

يُعد البابونج علاجًا فعالًا لمشاكل الجهاز الهضمي، مثل التقلصات والغازات وعسر الهضم. كما يساعد على تهدئة المعدة وتقليل الالتهابات الداخلية، ويُستخدم في حالات القولون العصبي لتقليل الانتفاخ والانزعاج المعوي.

3. مضاد طبيعي للالتهابات

يحتوي البابونج على خصائص مضادة للالتهابات تُسهم في التخفيف من العديد من الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل، والتهاب الجلد، والتهاب الحلق. يُستخدم زيت البابونج موضعيًا في هذه الحالات لتقليل التورم والألم.

4. تعزيز المناعة

أظهرت الدراسات أن البابونج قد يساعد في تقوية الجهاز المناعي، وذلك بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها. يمكن أن يساهم في تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والعدوى البكتيرية.

5. خفض سكر الدم

تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب شاي البابونج بانتظام يمكن أن يُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله خيارًا مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، خاصة إذا تم تناوله ضمن نظام غذائي متوازن وتحت إشراف طبي.

6. تقليل آلام الدورة الشهرية

أثبتت الدراسات أن للبابونج تأثيرًا ملحوظًا في تقليل التقلصات وآلام البطن المصاحبة للدورة الشهرية، إلى جانب تحسين الحالة المزاجية بفضل خصائصه المهدئة.

البابونج وفوائده

ثانيًا: أهم فوائد البابونج الجمالية



1. العناية بالبشرة

يُستخدم البابونج في الكثير من منتجات العناية بالبشرة نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة. يمكن استخدام مغلي البابونج كتونر طبيعي لتنظيف البشرة وتهدئتها، كما يساعد في علاج حب الشباب، والاحمرار، والحساسية الجلدية.



2. تفتيح البشرة وتوحيد لونها

يُعرف عن البابونج قدرته على تفتيح البشرة طبيعيًا وتقليل التصبغات الداكنة. يمكن استخدام مغلي البابونج في غسل الوجه يوميًا أو ككمادات تساعد في توحيد لون البشرة ومنحها إشراقة طبيعية.

وصفة البابونج للبشرة

فوائدها:

تهدئة التهيج والاحمرار.

تفتيح البشرة وتنقيتها.

علاج حب الشباب الخفيف.

تنعيم وتوحيد لون الجلد.

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق البابونج أو زهور مجففة مطحونة.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من الزبادي أو ماء الورد (للبشرة الحساسة أو الدهنية).

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

وزعي الماسك على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد.

رطبي بشرتك بعد ذلك بكريم خفيف أو زيت طبيعي (مثل زيت اللوز).

يُستخدم مرة أو مرتين أسبوعيًا.

3. العناية بالشعر

يدخل البابونج في تحضير مستحضرات العناية بالشعر، ويُستخدم كماء شطف طبيعي يمنح الشعر لمعانًا ويساعد على تهدئة فروة الرأس، خاصة لمن يعانون من القشرة أو الحكة. كما يُساهم في تفتيح لون الشعر الطبيعي عند استخدامه بانتظام مع التعرض للشمس.

وصفة مضمونة للشعر

فوائدها:

تهدئة فروة الرأس.

تقليل القشرة والحكة.

تفتيح طبيعي للشعر الفاتح.

إضفاء لمعة صحية على الشعر.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زهور البابونج المجففة (أو 2 كيس شاي بابونج).

2 كوب ماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري، للتفتيح).

بخاخ فارغ (اختياري).

الطريقة:

ضعي البابونج في الماء واغليه على نار هادئة لمدة 5–7 دقائق.

غطي الخليط واتركيه حتى يبرد تمامًا، ثم صفيه.

أضيفي عصير الليمون (اختياري) وقلبي جيدًا.

اسكبي الخليط في بخاخ أو استخدميه مباشرة.

رشيه على الشعر النظيف بعد غسله بالشامبو، وركزي على الفروة والأطراف.

اتركيه يجف طبيعيًا ولا تغسليه (يُستخدم كمرطب خفيف أو تفتيح تدريجي).

تكرر من 2–3 مرات أسبوعيًا.



ثالثًا: الفوائد النفسية والعاطفية



1. تقليل القلق والتوتر

يساعد شاي البابونج على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل مشاعر القلق والخوف والتوتر المستمر. يُنصح به في فترات الضغط النفسي أو قبل الاجتماعات والمناسبات المجهدة.

2. تحسين المزاج

للبابونج تأثير خفيف مشابه لمضادات الاكتئاب، حيث يعمل على رفع الحالة المزاجية والتقليل من التوتر العصبي، كما يُساعد النساء في مرحلة ما قبل الدورة الشهرية أو أثناء سن اليأس على مواجهة التقلبات المزاجية.

رابعًا: الاستخدامات الأخرى للبابونج

كمضاد للبكتيريا والفطريات: يمكن استخدام زيت البابونج موضعيًا لعلاج الجروح البسيطة والخدوش ومنع الالتهابات.

في الاستنشاق لعلاج احتقان الأنف: يمكن استخدام بخار مغلي البابونج لتخفيف احتقان الأنف والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

لتهدئة الأطفال: يستخدم البابونج بكميات صغيرة ومخففة في تهدئة الأطفال الرضع الذين يعانون من المغص أو صعوبة النوم، ولكن يجب استشارة الطبيب أولًا.



أضرار الإفراط في استخدام البابونج

البابونج لصحة الجسم

وأوضحت الدكتورة مروة، أنه رغم أن البابونج يُعد من الأعشاب الآمنة نسبيًا عند استخدامه بشكل معتدل، إلا أن له بعض الأضرار أو الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في تناوله أو استخدامه بشكل خاطئ.

وفيما يلي أهم الأضرار والتحذيرات المتعلقة بالبابونج:

1. التحسس أو الحساسية الجلدية والتنفسية

بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه النباتات من عائلة الأقحوان، مثل البابونج.

قد تظهر أعراض مثل:

طفح جلدي أو حكة.

صعوبة في التنفس أو انسداد الأنف.

انتفاخ الشفتين أو الوجه (نادر لكن محتمل).

لذلك يُنصح بإجراء اختبار بسيط على الجلد قبل استخدام زيت البابونج أو مستحضراته موضعيًا.

2. التفاعل مع الأدوية

قد يتداخل البابونج مع بعض الأدوية، مثل:

مضادات التجلط (مثل الوارفارين): لأنه يحتوي على مركبات طبيعية قد تزيد من مفعول هذه الأدوية وتُسبب نزيفًا.

أدوية المهدئات أو المنومات: لأنه يُسبب النعاس، وتناوله مع هذه الأدوية قد يُضاعف التأثير.

أدوية السكري: لأنه قد يُخفض نسبة السكر في الدم.

لذا يجب عدم تناول البابونج بانتظام مع هذه الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب.

3. النعاس وفقدان التركيز

تناول كميات كبيرة من شاي البابونج أو استخدام زيت البابونج العطري بكثافة قد يُسبب النعاس الزائد وفقدان التركيز، مما يجعله غير مناسب:

قبل القيادة أو تشغيل الآلات.

أثناء ساعات العمل أو الدراسة.

4. تأثيره على الحمل والرضاعة

لا توجد دراسات كافية تؤكد أمان البابونج خلال الحمل والرضاعة.

يُشتبه في أنه قد يُحفز الرحم عند تناوله بكميات كبيرة، مما قد يُسبب الإجهاض.

لذلك يُفضل تجنب تناوله بكثرة أثناء الحمل، أو استشارة الطبيب قبل استخدامه في هذه الفترات.

5. اضطرابات الجهاز الهضمي عند الإفراط

رغم فوائده للهضم، فإن تناول كميات كبيرة جدًا من شاي البابونج قد يؤدي إلى:

الغثيان.

اضطرابات المعدة.

زيادة الحموضة في بعض الحالات.

6. التسمم (نادر جدًا)

في حالات نادرة جدًا، إذا تم تناول البابونج الملوث أو غير النقي (المخلوط بأعشاب أخرى سامة)، قد يُسبب أعراض تسمم.

لذا يجب الحرص على شراء البابونج من مصادر موثوقة وموثقة.



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