فوائد البصل، يحمى من سرطان المعدة والقولون وأمراض الشيخوخة

فوائد البصل، البصل من الخضروات الشهيرة، ويعتبر أساسي لمعظم الأكلات وهو يتميز بشعبية كبيرة على مستوى العالم لنكهته المميزة.

وفوائد البصل، عديدة لقيمته الغذائية العالية فهو مضاد حيوي طبيعي، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البصل من الخضروات الأساسية في أغلب المطابخ حول العالم، ليس فقط لنكهته المميزة ورائحته القوية، بل أيضا لفوائده الصحية العديدة التي تجعله عنصر غذائي مهم في نظامنا الغذائي اليومي، ويتميز البصل بتركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية النشطة التي تساهم في تعزيز صحة الجسم ومقاومة العديد من الأمراض.

القيمة الغذائية للبصل

وأضافت منى: يحتوي البصل على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة، منها:

فيتامين C، مضاد أكسدة يقوي المناعة ويحارب الالتهابات.

فيتامين B6 وحمض الفوليك، يعززان صحة الدماغ والعمليات الحيوية بالجسم.

البوتاسيوم، ينظم ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب.

مركبات الكبريت ومضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين، لها دور فعال في مقاومة الالتهابات والسرطان.

فوائد البصل للصحة

فوائد البصل للصحة

وتابعت أن من فوائد البصل للصحة:-

يساعد البصل في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، كما يحفز إنتاج الكوليسترول الجيد، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

تعمل مركبات الكبريت والأنثوسيانين في البصل على تقليل الالتهابات في الجسم، مما يفيد في حالات مثل التهاب المفاصل والتهابات الأمعاء والمفاصل المزمنة.

يحتوي البصل على مضادات أكسدة قوية وفيتامين C، مما يعزز قدرة الجسم على محاربة البكتيريا والفيروسات، خصوصًا في فصل الشتاء.

تشير بعض الدراسات إلى أن البصل يحتوي على مركبات تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان المعدة وسرطان القولون، بفضل مركب الكيرسيتين والمركبات الكبريتية التي تمنع نمو الخلايا السرطانية.

يساعد البصل، خاصةً الأحمر منه، في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري.

البصل غني بالألياف والبريبيوتيك (خاصة الإينولين)، التي تساعد على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخات والإمساك.

يحتوي البصل على مركبات تعزز كثافة العظام وتقويها، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس، كما يعتقد أنه يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

يمتلك البصل خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، ويستخدم منذ القدم في علاج الجروح ومقاومة العدوى.

للبشرة، يقلل من ظهور حب الشباب، ويحتوي على مضادات أكسدة تحارب الشيخوخة، ويدخل في وصفات طبيعية لتفتيح البشرة.

للشعر، وعصير البصل يساعد في تحفيز نمو الشعر وتقوية البصيلات، ويساهم في علاج القشرة والتقليل من تساقط الشعر.

أضرار ومحاذير تناول البصل

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه رغم فوائده، إلا أن الإفراط في تناول البصل قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي كالحموضة أو الغازات، والحساسية لدى بعض الأشخاص، ورائحة فم مزعجة، وتهيج العينين أثناء التقطيع، والبصل ليس مجرد مكون لإضفاء النكهة على الأطعمة، بل هو علاج طبيعي فعال ومصدر غني بالمركبات المفيدة لصحة الإنسان، وإدخاله بانتظام في النظام الغذائي يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض وتحسين الصحة العامة، بشرط تناوله بشكل معتدل ومتوازن.

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