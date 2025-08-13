فوائد العنب، يخفض ضغط الدم ويحمي من الشيخوخة والزهايمر

فوائد العنب، العنب من الفاكهة الصيفية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويعشقه الكبار والصغار ومنها أنواع عديدة.

وفوائد العنب، عظيمة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن العنب من أقدم الفواكه التي عرفها الإنسان، ويتميز بمذاقه الحلو وفوائده الصحية المذهلة، وهو غني بالماء والسكريات الطبيعية والفيتامينات والمعادن، كما يحتوي على مركبات نباتية قوية مثل الريسفيراترول والفلافونويدات التي تمنحه خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

فوائد العنب للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد العنب للصحة:-

يحتوي العنب، خاصة الأحمر والأرجواني، على مركب الريسفيراترول الذي يحافظ على مرونة الأوعية الدموية ويمنع ترسب الكوليسترول الضار.

يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، مما يقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا.

يحفز إنتاج كريات الدم البيضاء، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات.

المركبات النباتية في العنب، خاصة الريسفيراترول، تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يدعم الذاكرة والتركيز.

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر والخرف مع التقدم في العمر.

يحتوي على ألياف غذائية تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

العنب الأحمر يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا الضارة في الأمعاء، مما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

العنب غني بالماء أكثر من 80% من وزنه، ما يجعله وجبة مثالية في الطقس الحار لتعويض السوائل.

يساعد في توازن الأملاح في الجسم ويحافظ على نشاط العضلات.

مضادات الأكسدة تحمي الجلد من أضرار أشعة الشمس والتلوث.

فيتامين C والكولاجين الطبيعي في العنب يحافظان على مرونة الجلد ويقللان التجاعيد.

رغم احتواء العنب على سكريات طبيعية، إلا أن مؤشره الجلايسيمي منخفض نسبيا، مما يجعله آمن بكميات معتدلة لمرضى السكري، كما يساعد الريسفيراترول على تحسين حساسية الإنسولين.

يحتوي العنب على الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز، وهي معادن أساسية لتقوية العظام ومنع هشاشتها، ومضادات الأكسدة تقلل من الالتهابات التي قد تؤثر على المفاصل.

سعراته الحرارية منخفضة نسبيا، كما يمنح إحساس بالشبع بفضل الألياف والماء، ويعزز عملية الأيض ويساعد الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكبر.

المواد الفينولية في العنب لها خصائص مضادة لنمو الخلايا السرطانية، والريسفيراترول يعيق انتشار بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والثدي والبروستاتا.

محاذير تناول العنب

وتابع، أنه يجب اتخاذ بعض المحاذير عند تناول العنب حفاظا على الصحة، منها:-

الإفراط في تناول العنب قد يرفع نسبة السكر في الدم.

يجب غسله جيدا قبل الأكل لإزالة أي بقايا مبيدات.

مرضى الكلى أو من يتبعون حمية قليلة البوتاسيوم عليهم الاعتدال في تناوله.

