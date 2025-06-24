فوائد البصل، يقوى العظام والمناعة ومفيد لمرضى السكر

فوائد البصل، البصل من الخضروات التى لها رائحة نفاذة ونكهة مميزة ويستخدم في الطهى ويقدم كمقبلات ولها عشاق كثيرون.

وفوائد البصل عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن البصل من أقدم النباتات التي استخدمها الإنسان في الطبخ والعلاج، وهو عنصر أساسي في أغلب المطابخ حول العالم، ويتميز البصل بقيمته الغذائية العالية، وطعمه المميز، وفوائده الصحية المتعددة، ويحتوي البصل على مضادات أكسدة، وفيتامينات، وأملاح معدنية، ويستخدم طازج أو مطهو أو في صورة عصير أو حتى في وصفات العناية بالبشرة والشعر.

القيمة الغذائية للبصل

وأضافت منى: يحتوي البصل على عناصر مهمة، منها فيتامين C، فيتامين B6، حمض الفوليك، البوتاسيوم، الألياف، مضادات أكسدة مثل الكيرسيتين، مركبات الكبريت العضوي.

فوائد البصل للصحة، فيتو

فوائد البصل للصحة

وتابعت، أن من فوائد البصل:

يساعد البصل في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهاب.

كما أنه يساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد.

يحتوي البصل على مركبات كبريتية تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم، ما يجعله مفيدًا في حالات التهابات المفاصل والروماتويد.

تشير بعض الدراسات إلى أن البصل يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات تساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية، خصوصا في سرطان القولون والمعدة والبروستاتا.

بفضل غناه بفيتامين C والمركبات المضادة للبكتيريا، يعزز البصل مناعة الجسم، ويساعد في الوقاية من العدوى ونزلات البرد.

البصل مفيد لمرضى السكري، إذ يحتوي على مركبات تساعد في تحسين إفراز الإنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم.

البصل غني بالألياف، هاصة نوع يعرف باسم "الإينولين"، والذي يعمل كبروبيوتيك طبيعي يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء ويحسن الهضم.

يعتقد أن تناول البصل بانتظام يساعد على زيادة كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

فوائد البصل الجمالية

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن البصل له فوائد جمالية، منها:

علاج حب الشباب: يحتوي على مضادات للبكتيريا والالتهابات تساعد في تقليل الحبوب وتنظيف البشرة.

تفتيح البشرة: يمكن أن يساعد عصير البصل في توحيد لون البشرة وتخفيف البقع الداكنة.

محاربة علامات التقدم في السن: يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تقوية الشعر ومنع التساقط: يعزز البصل الدورة الدموية في فروة الرأس ويغذي بصيلات الشعر.

تحفيز نمو الشعر: أثبتت تجارب كثيرة أن استخدام عصير البصل بانتظام يمكن أن يزيد من كثافة الشعر.

محاربة قشرة الرأس: الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات في البصل تساعد في علاج القشرة.

محاذير تناول البصل

وقالت استشارى التغذية العلاجية، رغم فوائده العديدة، إلا أن الإفراط في تناول البصل قد يسبب حرقة في المعدة، وغازات وانتفاخ، ورائحة فم كريهة، وتحسسا في الجلد عند استخدام عصيره مباشرة بدون تخفيف، لذلك ينصح باستخدامه باعتدال وتجربة القليل منه أولا عند استخدامه في وصفات العناية بالبشرة أو الشعر، والبصل ليس مجرد مكوّن في المطبخ، بل هو كنز طبيعي مليء بالفوائد الصحية والجمالية، بفضل تركيبته الغنية، يمكن أن يعزز صحة القلب والجهاز المناعي، ويحارب الالتهابات، ويساعد في العناية بالبشرة والشعر. ومع ذلك، يفضل استخدامه بطريقة معتدلة لتجنب أي آثار جانبية.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.