فوائد البصل الأخضر، مضاد للالتهابات ومقوي للعظام والمناعة لكن احذر

فوائد البصل الأخضر، البصل الأخضر من الخضراوات الشهيرة الأكثر شعبية على مستوى العالم حيث يقدم على حالته ويستخدم في الطهي.

وفوائد البصل الأخضر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وأيضا به مضاد حيوي طبيعي يقاوم البكتيريا والفيروسات.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن البصل الأخضر من الخضروات التي تستخدم على نطاق واسع في مختلف المطابخ حول العالم، سواء في الطبخ أو كمكون يضاف إلى السلطات والمقبلات، ويعرف البصل الأخضر أيضا بعدة أسماء مثل "الكراث الأخضر" أو "الربيع الأخضر"، ويمتاز بمذاقه اللطيف مقارنة بالبصل الجاف، بالإضافة إلى فوائده الصحية العديدة.

القيمة الغذائية للبصل الأخضر

وأضاف السيد، أن البصل الأخضر منخفض السعرات الحرارية، وغني بالعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين C، وفيتامين K، وفيتامين A، وفيتامين B6، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والألياف، ومضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والأنثوسيانين.

فوائد البصل الأخضر

فوائد البصل الأخضر للصحة

وتابع، أن من فوائد البصل الأخضر للصحة:-

البصل الأخضر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، وهو فيتامين ضروري لتقوية جهاز المناعة وتحفيز الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات.

يحتوي البصل الأخضر على مضادات أكسدة قوية مثل الكيرسيتين، وهي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

يساهم البصل الأخضر في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ويساعد على رفع الكوليسترول الجيد، كما أنه يحتوي على مركبات تمنع تجلط الدم، مما يقي من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

بفضل محتواه من فيتامين K والكالسيوم، فإن البصل الأخضر يعتبر من الأغذية المفيدة لصحة العظام، حيث يساعد على زيادة كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

أشارت دراسات إلى أن البصل الأخضر قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، ما يجعله خيار جيد للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين للإصابة به.

الألياف الموجودة في البصل الأخضر تساهم في تعزيز حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، كما تدعم نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

يحتوي البصل الأخضر على نسبة جيدة من فيتامين A، الذي يعد من العناصر الضرورية لصحة العينين، حيث يساعد على الوقاية من مشاكل النظر مثل جفاف العين والضمور البقعي.

المركبات الكبريتية ومضادات الأكسدة في البصل الأخضر قد تساهم في تقليل نمو الخلايا السرطانية، خاصة في حالات مثل سرطان القولون والمعدة.

طرق تناول البصل الأخضر

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول البصل الأخضر بطرق مختلفة، منها:

إضافته طازجًا إلى السلطات والمقبلات.

استخدامه في تحضير الشوربات واليخنات.

قليه مع البيض أو الأرز أو الخضار.

استخدامه كزينة فوق الأطعمة مثل البطاطا المهروسة أو الحساء.

أضرار ومحاذير تناول البصل الأخضر

وأضاف أخصائي التغذية، أنه على الرغم من فوائد البصل الأخضر الكثيرة، إلا أن هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه لها، وهى:

قد يسبب الغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي إلى حساسية.

يجب الاعتدال في تناوله عند من يعانون من مشاكل في المعدة مثل الارتجاع المعدي المريئي.

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