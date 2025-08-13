الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة سان جيرمان وتوتنهام بالسوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة ولعل أبرزها مباراة باريس سان جيرمان توتنهام بكأس السوبر الأوروبي.

 

موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان X توتنهام – 10 مساء – beIN Sports 1 HD.

 

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

هدرسفيلد تاون X ليستر سيتي – 9.45 مساء.

بارنسلي X فليتوود – 9.45 مساء.

بولتون واندررز X شيفيلد وينزداي – 9.45 مساء.

تشيلتينهام X إيكسيتر سيتي – 9.45 مساء.

برمنجهام سيتي X شيفيلد يونايتد – 10 مساء.

 

مواعيد مباريات تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

إسطنبول باشاك شهير X فايكينج – 7 مساء.

