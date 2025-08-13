سمير حليلة يكشف تفاصيل مقترحة لإدارة غزة بعد الحرب

قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، إنه تم اختياره لإدارة قطاع غزة منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أنه أطلع القيادة الفلسطينية على هذا الاختيار.

معادلة إدارة غزة بعد الحرب

وأوضح حليلة، في تصريحات خاصة لقناة الحدث، أن الجهود الحالية تتركز على صياغة معادلة تحظى بقبول جميع الأطراف لإدارة غزة بعد الحرب، مؤكدًا وجود "مشاكل كبرى" في المقترح المطروح، خاصة فيما يتعلق بارتباطه بالضفة الغربية.

صيغة توافقية بشأن اليوم التالي في غزة

وأضاف أن مقترحه يسعى للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن "اليوم التالي" في غزة، تراعي مصالح وأمن كافة الأطراف المعنية.

أول تعليق من سمير حليلة على أنباء تعيينه حاكما لقطاع غزة

وفي مقابلة على راديو «أجيال»، قال سمير حليلة: إنه تلقى اتصالًا في شهر يوليو 2024 من «مقاول كندي» يعمل مع الإدارة الأمريكية والبنتاجون، في إطار بحثهم عن شخصيات يمكن أن تصلح لتكون نقطة وسط في العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس ومصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن.

وأضاف حليلة: «عرض على أكثر من شخص هذا الكلام، وفي اللحظة الذي عرض عليه توجهت إلى الرئيس، بشكل غير رسمي، لأنه يهمني الحصول على دعم ومباركة الرئيس للمقترح الموجود».

وتابع: «سؤالي كان دائمًا: من يجرؤ على تعيين حاكم في غزة بخلاف الرئيس الفلسطيني؟ من يمنحه صلاحيات؟ ما علاقته بالضفة الغربية والحكومة الفلسطينية؟ وهي أسئلة نُوقشت بالتفصيل في عدة مقترحات لإيجاد توافق بين الكل».

