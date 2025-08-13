الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وصلت إلى 49 درجة رسميا، درجات حرارة غير مسبوقة اليوم الأربعاء في مصر

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
ads

درجة الحرارة اليوم، أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الأربعاء وتوقعت أن يسود طقس  شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

صدمة لسكان جنوب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

24 ساعة جحيم، تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


درجة الحرارة اليوم

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   29  ودرجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة 43

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 42, المحسوسة 44

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  28 و درجة الحرارة العظمى 42, المحسوسة  44

بنها: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى  41 , المحسوسة 43

الإسكندرية:درجة الحرارة:26 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 38

مطروح:درجة الحرارة 25 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 26  و درجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى  42 , المحسوسة 44

السويس: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى: 41 , المحسوسة 43

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 32 ودرجة الحرارة العظمى 45 , المحسوسة 47

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 31 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة  44

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  27 ودرجة الحرارة العظمى 43  , المحسوسة 45

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 46

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 29  ودرجة الحرارة العظمى:  44 , المحسوسة 46

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  30 ودرجة الحرارة العظمى 45 , المحسوسة 45

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 32 ودرجة الحرارة العظمى 48 , المحسوسة 48

أسوان: درجة الحرارة  33  ودرجة الحرارة العظمى 49 , المحسوسة 49
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم طقس اليوم الأربعاء طقس اليوم

مواد متعلقة

24 ساعة جحيم، تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس غدا الأربعاء، تحذير لسكان الصعيد من رياح مثيرة للرمال والأتربة

تحذير عاجل من الأرصاد: سحب رعدية وسيول على سيناء وأتربة ورمال بالجنوب

درجات الحرارة اليوم، لهيب الخليج يمتد إلى الصعيد

الموجة الحارة تكشر عن أنيابها، الصعيد يقترب من الـ 50، القاهرة على صفيح ساخن، الأرصاد تناشد المواطنين وتحذر من سيول وأتربة

الأكثر قراءة

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

أنا في مهمة تاريخية وروحية، نتنياهو يعترف صراحة بأطماع تراوده بشأن سيناء

وصلت إلى 49 درجة رسميا، درجات حرارة غير مسبوقة اليوم الأربعاء في مصر

لغز البلوجر "ياسمين"، فيتو تكشف كواليس وموقع تصوير الفيديوهات المخلة بالشرقية

هل تكون خنجرا في ظهر مصر، محادثات بين إسرائيل وجنوب السودان لإعادة توطين سكان غزة

من موعد التدريب إلى أزمة ديانج، سيد عبد الحفيظ يفند أخطاء ريبيرو مع الأهلي (فيديو)

التحقيقات: سارة خليفة صنعت 600 كيلو إندازول المخدر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads