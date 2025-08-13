على طريقة "اللي على راسه بطحة"، صورة مفاجأة تهز سارة خليفة أثناء التحقيقات معها

مفاجأة جديد كشفتها جهات التحقيق في قضية اتهام سارة خليفة باشتراكها في عملية تصنيع وترويج وبيع المواد المخدرة، بالاشتراك مع تشكيل عصابي مكون من 27 متهمًا، بينهم منتج وصاحب شركة ومقاولون وباعة وسائقون وغيرهم، ما ترتب عليه ضبطهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وأحدث هذه المفاجآت عندما واجهت جهات التحقيق، المتهمة سارة خليفة بصورة تجمعها بـ 10 أشخاص آخرين.

وجاء نص التحقيقات وأقوال المتهمة بعد عرض الصورة عليها كالتالي:

س : ما صلتك بالصورة السابقة؟

ج: دي صورة في عيد ميلاد صاحبتي اسمها شيرين في ديسكو مش فاكرة مكانه فين.

س: وما بيانات الأشخاص الظاهرين بالصورة من اليمين إلى اليسار؟

ج: أول ولد وبنت على اليمين ما أعرفهمش والثالث من الصورة اسمه محمد واللي جنبه اسمها إنجي واللي بعدها اسمه مصطفى واللي بعد مصطفى وشيرين مراته وبعد شيرين أنا واللي جنبي اسمها ولاء وبعدها واحد اسمه يوسف وده جوزها والأخير ده أقسم بالله معرفوش.

س: وما سبب القسم لتأكيد عدم معرفة الأخير تحديدا؟

ج: أنا بقسم بالله إني معرفش ولا واحد من الثلاثة.

س: ما صلتك بكل من الأشخاص الظاهرين بالصورة السابق عرضها عليكِ؟

ج: هما صحابي عادي جدا

س: وما سبب ومناسبة تلك الصورة تحديدًا؟

ج: هو كان عيد ميلاد ومش فاكرة كان عيد ميلاد مين فيهم.

س: وما قولك حيث إن الشخص الظاهر بأقصى يسار الصورة سالفة البيان هي لشخص المتهم “د. ع. ا”؟



ج: معرفش ممكن تكون الصورة دي متركبة

س: وما قولك حيث إن الثابت بيانات تلك الصورة أنها ملتقطة من هاتف محمول ماركة apple iphone xs max بتاريخ 28 / 1 / 2019 الساعة 3:11 صباحا ؟

ج: أنا معرفش

س: وما قولك حيث ثبت وقررت بتحقيقات النيابة العامة عدم معرفتك بالمتهم د. ع. ا في حين أنه ثبت أن جمعتك به تلك المناسبة بالصورة السابق عرضها عليكي؟



ج: انا معرفوش

س: أنت متهمة وآخرين معلومين بتأليف عصابة والانضمام إليها غرضها جلب المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة لأحكام القانون وهي المضبوطات السابق عرضها عليك بقصد الإتجار فيها على النحو المبين بالأوراق؟



ج: محصلش

س: أنت متهمة وآخرين معلومين بتأليف عصابة والانضمام إليها غرضها تصنيع المواد المخدرة وفي المضبوطات التطابق عرضها عليك بقصد الإتجار فيها على النحو المبين بالأوراق؟



ج: محصلش

س: أنت متهمة وآخرين معلومين بتأليف عصابة والانضمام اليها غرضها الاتجار في المواد المخدرة على النحو المبين بالأوراق؟



ج: محصلش

س: أنت متهمة بإحراز وحيازة جواهر مخدرة بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق؟



ج: محصلش

س: انتي متهمة وآخرين بحجز المجني عليه المدعو م. ش دون أمر أحد الحكام وكان ذلك مصحوبا بتعذيبات بدنية على النحو المبين بالأوراق؟



ج: أنا معملتش حاجة وهو اللي اتهجم عليا في بيتي

س: أنتِ متهمة وآخرين بهتك عرض المجني عليه م. ش بأن جردتيه والمجهولون من ملابسه واعتديتم عليه اعتداءات جنسية وإحداث إصابته عمدا في مواضع عفته واتبعتم تلك الأفعال بتصويره عاريا عن ملابسه متأثرا بإصابته محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق؟



ج: انا معملتش حاجة وهو اللي اتهجم عليَّ في بيتي.

س: انتي متهمة وآخرين بتهديد المجني عليه “م. ش” بإفشاء المقطع المصور محل الاتهام السابق وذلك بأمر من المتهم “ف. خ. ف” بواسطتك وآخرين وكان ذلك مصحوبا بطلب عدم إبلاغه السلطات على النحو المبين بالأوراق؟

ج: أنا ما عملتش حاجة وهو اللي اتهجم عليَّ في بيتي.

