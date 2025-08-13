الأربعاء 13 أغسطس 2025
رياضة

الموضوع زاد عن حده، أول صدام مباشر بين إدارة الأهلي وريبيرو بسبب أحمد عبد القادر

طلب محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، من البرتغالي خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، بضرورة إشراك أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة النادي الأهلي: محمد يوسف تحدث مع ريبيرو بشكل مباشر وأكد له أن عبد القادر يجب أن يتدرب مع الفريق، لأنه حقه الطبيعي، بغض النظر عن أي قرارات مستقبلية تخص اللاعب.

وتابع: أن إدارة الاهلي تدعم وتؤكد مشاركة عبد القادر في التدريبات، والجماهير يجب ألا تغضب منه، بل تمنحه فرصة ليكون ضمن حسابات الجهاز الفني. 

واكمل: قد تفاجأ جماهير الأهلي بأن يصبح أحمد عبد القادر أحد نجوم الفريق، لكن أن يظل لاعبًا في القائمة ولا ينزل الملعب فهذا يفتقد للعدالة.


واستكمل  شوبير أن هناك شائعات ترددت مؤخرًا حول تلقي الأهلي عرضًا من أحد أندية الدوري الليبي للتعاقد مع عبد القادر، إلا أن مصدرًا مسؤولًا داخل القلعة الحمراء نفى صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية في الوقت الراهن.

