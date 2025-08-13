جاءت من حيث لا تحتسب، بشرى عن مياه السد العالي رغم تأثير سد النهضة وانخفاض الأمطار

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن مفاجأة مائية بشأن مصر بعد مع استمرار انخفاض الأمطار في حوض النيل الأزرق.

وكتب "شراقي" على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" تحت عنوان “زيادة الأمطار في حوض نهر عطبرة مع استمرار انخفاضها فى النيل الأزرق” وقال:" فتح بوابات سد تاكيزي نتيجة تزايد الأمطار عن معدلاتها في حوض نهر عطبرة الذي يمد النيل بنحو 11 مليار م3 سنويًّا (13%)، مع استمرار انخفاض الأمطار فى حوض النيل الأزرق حتى الأسبوع القادم أيضًا".

وأضاف: "لأول مرة منذ بدء التخزين فى يوليو 2020 أن ينخفض معدل هطول الأمطار طوال النصف الأول من الموسم، مما أخَّر فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط".



وأضاف: "بحيرة سد النهضة تخطت مخزون العام الماضي الذي توقف عند 60 مليار م3، ومستوى 638 م، ويظهر ذلك من خلال صور الأقمار الصناعية للجزء الجنوبي من البحيرة الخالي من السحب التي تغطي معظم منطقة سد النهضة".



واختتم: "السد العالي يستقبل مياه نهر عطبرة والنيل الأبيض الذي يأتي من بحيرة فيكتوريا ونهر السوباط من إثيوبيا، وقريبًا جدًّا مياه النيل الأزرق دون تأثر يذكر من انخفاض الأمطار فيه".

