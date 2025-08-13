القضاء السويدي يحقق في 700 بلاغ عن جرائم حرب بغزة

أفادت وسائل إعلام سويدية، بأن الادعاء العام في البلاد، بدأ تحقيقاته في أكثر من 700 بلاغ عن جرائم حرب في غزة تم تقديمها من قبل مواطنين أو منظمات، منذ بدء الحرب في القطاع.



وقالت إذاعة السويد يوم الثلاثاء: إن فرقة العمل التابعة للشرطة السويدية للتحقيق في جرائم الحرب، تلقت أكثر من 700 بلاغ من غزة منذ بدء الحرب عام 2023.

وأفاد التقرير بأن منظمات ومواطنين عاديين قدموا أكثر من 700 بلاغ عن جرائم حرب في غزة، وأن معظم القضايا تتعلق بأفراد يشتبه في تواجدهم في غزة وارتكابهم جرائم هناك، بينما تتعلق قضايا أخرى بممثلين أو قادة ربما لم يكونوا موجودين في غزة.

وأكدت المدعية العامة رينا ديفجون فتح عدة تحقيقات، دون تحديد طبيعة الجرائم أو ما إذا كان من بين المشتبه بهم مواطنون سويديون، فيما يتطلع المدعون العامون إلى التحدث مع أشخاص لهم صلات بالسويد، أو كانوا في غزة، أو يمكنهم تقديم أدلة ومعلومات أخرى للجمهور.

وأشارت ديفجون إلى أن أي شهادة يتم الحصول عليها من خلال التحقيقات يمكن استخدامها في إجراءات المحاكم في السويد، أو في دول أخرى، أو من خلال هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي "قيمة للغاية".

يأتي ذلك، تزامنا مع رفع دعوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية من قبل منظمتين حقوقيتين فلسطينيتين، بشأن قتل إسرائيل للصحفيين في غزة.

