الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القضاء السويدي يحقق في 700 بلاغ عن جرائم حرب بغزة

غزة
غزة

أفادت وسائل إعلام سويدية، بأن الادعاء العام في البلاد، بدأ تحقيقاته في أكثر من 700 بلاغ عن جرائم حرب في غزة تم تقديمها من قبل مواطنين أو منظمات، منذ بدء الحرب في القطاع.


وقالت إذاعة السويد يوم الثلاثاء: إن فرقة العمل التابعة للشرطة السويدية للتحقيق في جرائم الحرب، تلقت أكثر من 700 بلاغ من غزة منذ بدء الحرب عام 2023.

وأفاد التقرير بأن منظمات ومواطنين عاديين قدموا أكثر من 700 بلاغ عن جرائم حرب في غزة، وأن معظم القضايا تتعلق بأفراد يشتبه في تواجدهم في غزة وارتكابهم جرائم هناك، بينما تتعلق قضايا أخرى بممثلين أو قادة ربما لم يكونوا موجودين في غزة.

وأكدت المدعية العامة رينا ديفجون فتح عدة تحقيقات، دون تحديد طبيعة الجرائم أو ما إذا كان من بين المشتبه بهم مواطنون سويديون، فيما يتطلع المدعون العامون إلى التحدث مع أشخاص لهم صلات بالسويد، أو كانوا في غزة، أو يمكنهم تقديم أدلة ومعلومات أخرى للجمهور.

وأشارت ديفجون إلى أن أي شهادة يتم الحصول عليها من خلال التحقيقات يمكن استخدامها في إجراءات المحاكم في السويد، أو في دول أخرى، أو من خلال هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي "قيمة للغاية".

يأتي ذلك، تزامنا مع رفع دعوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية من قبل منظمتين حقوقيتين فلسطينيتين، بشأن قتل إسرائيل للصحفيين في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسائل إعلام سويدية جرائم حرب في غزة إذاعة السويد فرقة العمل التابعة للشرطة السويدية جرائم الحرب المحكمة الجنائية الدولية منظمتين حقوقيتين فلسطينيتين قتل إسرائيل للصحفيين في غزة

الأكثر قراءة

اسمه الحقيقي وأخلاقه، جيران البلوجر "ياسمين" بالشرقية يفجرون مفاجأة عن شخصيته

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

جاءت من حيث لا تحتسب، بشرى عن مياه السد العالي رغم تأثير سد النهضة وانخفاض الأمطار

لغز البلوجر "ياسمين"، فيتو تكشف كواليس وموقع تصوير الفيديوهات المخلة بالشرقية

أنا في مهمة تاريخية وروحية، نتنياهو يعترف صراحة بأطماع تراوده بشأن سيناء

من موعد التدريب إلى أزمة ديانج، سيد عبد الحفيظ يفند أخطاء ريبيرو مع الأهلي (فيديو)

هل تكون خنجرا في ظهر مصر، محادثات بين إسرائيل وجنوب السودان لإعادة توطين سكان غزة

إن كيدهن عظيم، كولومبية تفضح أسطورة ريال مدريد على الهواء: رفضته لأنه لا يستحم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads