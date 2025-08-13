الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نتائجه على المرضى مذهلة، لقاح جديد يمنع تكرار الإصابة بـ 3 أنواع من السرطان

لقاح ضد سرطان القولون،
لقاح ضد سرطان القولون، فيتو

أظهر لقاح جديد نتائج واعدة في الوقاية من عودة سرطان البنكرياس والقولون والمستقيم. 

ويعد سرطان البنكرياس وسرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان إثارةً للقلق. 

ويعرف كلاهما بصعوبة اكتشافهما في مراحلهما المبكرة، ويعود ذلك أساسًا إلى عدم وجود أعراض مبكرة محددة وموقعهما في الجسم  كما أن هذين المرضين عرضة للانتكاس بعد العلاج الأولي.

بينما لا يزال الطريق طويلًا لإيجاد حل للوقاية من هذين النوعين من السرطان، أظهر لقاح جديد، في تجربة سريرية مبكرة، نتائج واعدة في منع عودة الإصابة بسرطان البنكرياس وسرطان القولون والمستقيم. 

وتشير الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر ميديسن" إلى أن اللقاح، المبني على الببتيدات، يمكن أن يحدث استجابة مناعية ضد الخلايا المسببة للسرطان في العقد الليمفاوية.

وأوضحت أنه بعد متابعة طويلة الأمد لهذه الدراسة، تمكنا من إثبات أن مجموعة المرضى الذين أظهروا استجابة مناعية لديهم احتمال أكبر لعدم عودة السرطان والعيش لفترة أطول مقارنة بالتوقعات التاريخية لما سيفعله هذا المريض، كما قال البروفيسور زيف واينبيرج، أخصائي الأورام في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، والمؤلف المشارك في الدراسة.

 

تفاصيل الدراسة والنتائج

أظهرت دراسة نشرت في أغسطس 2025 نتائج مشجعة للقاح مضاد للسرطان مصمم لمنع الانتكاس لدى المرضى المصابين بسرطان البنكرياس وسرطان القولون والمستقيم - وهما اثنان من أخطر أنواع السرطان.

اختبرت المرحلة الأولى من التجربة اللقاح، ELI-002 2P، على 25 مريض أكملوا الجراحة والعلاجات القياسية الأخرى، ولكنهم ما زالوا يعانون من علامات طفيفة على المرض المتبقي في دمائهم.

 يعني الحد الأدنى المتبقي من السرطان بقاء آثار ضئيلة، والتي لا يمكن اكتشافها بالفحوصات، ولكنها غالبًا ما تؤدي إلى الانتكاس.

 

لقاح يمنع الإصابة بسرطان القولون والمستقيم 

 استهدف اللقاح تحديدا طفرات KRAS - وخاصة G12D وG12R - الشائعة في هذه السرطانات والتي تلعب دورًا رئيسيًا في نمو الورم. 

ووفقا لمؤلفي الدراسة، تحدث طفرات KRAS في حوالي 90% من سرطانات البنكرياس وحوالي 40% من سرطانات القولون والمستقيم. 

ويمكن أن تؤدي هذه الطفرات إلى إنتاج بروتينات KRAS المتغيرة التي تُحفّز انقسام الخلايا وتكاثرها بشكل غير منضبط، مما يُسهم في تطور السرطان.

وباستخدام نظام توصيل "أمفيفيلي" جديد، حمل اللقاح الببتيدات المستهدفة للسرطان مباشرة إلى العقد الليمفاوية، حيث يتم تدريب الخلايا المناعية على مهاجمة الخلايا السرطانية.

بعد متابعة متوسطة دامت قرابة 20 شهرًا، وجد الباحثون أن المرضى الذين طوروا استجابات مناعية قوية خاصة بجين KRAS ظلوا خالين من السرطان لفترة أطول بكثير من أولئك الذين كانت استجاباتهم أضعف. في الواقع، لم يتم تحقيق متوسط مدة البقاء على قيد الحياة دون انتكاس في المجموعة ذات الاستجابة القوية، مقارنةً بما يزيد قليلًا عن ثلاثة أشهر في المجموعة ذات الاستجابة الأضعف.

 طور حوالي 71% من المرضى خلايا CD4+ وCD8+ T، وهما نوعان من الخلايا المناعية يعملان معًا لمكافحة السرطان.

 

ومن الجدير بالذكر أن اللقاح أدى أيضًا إلى "انتشار المستضد" لدى 67% من المرضى، مما يعني أن أنظمتهم المناعية بدأت بمهاجمة أهداف أخرى مرتبطة بالسرطان إلى جانب تلك المدرجة في اللقاح.

بالنسبة لمرضى سرطان البنكرياس، الذين يواجهون أحد أعلى معدلات الانتكاس، بلغ متوسط البقاء على قيد الحياة دون انتكاس حوالي 15 شهرًا، بينما بلغ متوسط البقاء الإجمالي قرابة 29 شهرًا.

الصحة تستهدف خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027

أعراض مرض السكر وأسبابه ومخاطر الإصابة به

 لم تُسجل أي مخاوف جديدة تتعلق بالسلامة خلال فترة المتابعة المطولة. وبينما لا تزال هناك حاجة لتجارب أوسع نطاقًا، تشير هذه النتائج إلى أن استهداف طفرات جين KRAS بلقاح موجه للعقد الليمفاوية قد يصبح وسيلة فعّالة لمنع عودة السرطان، مما يوفر أملًا جديدًا للمرضى الذين يواجهون خيارات علاجية محدودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العقد الليمفاوية القولون والمستقيم انواع السرطان سرطان القولون والمستقيم سرطان البنكرياس سرطان القولون لقاح مضاد للسرطان مكافحة السرطان مضاد للسرطان

مواد متعلقة

الصحة تستهدف خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027

وزارة الصحة تعلن تفاصيل الحركة الاستثنائية للأطباء المقيمين 2025

رئيس هيئة الدواء يبحث مع السفير الأوزبكي سبل التعاون المشترك

الصحة تعلن خطة لخفض الولادات القيصرية إلى النصف بنهاية 2025

الرقابة الصحية: خدمات “التطبيب عن بُعد” لم تعد رفاهية

نائب وزير الصحة تتفقد مركز طب الأسرة بالأبعادية الجديدة

الصحة: فريق طبي بمستشفى أشمون العام ينجح في إنقاذ سيدة حامل بأربعة توائم

هيئة الدواء المصرية توضح مميزات وعيوب تناول الأدوية عن طريق الفم

الأكثر قراءة

على طريقة "اللي على راسه بطحة"، صورة مفاجأة تهز سارة خليفة أثناء التحقيقات معها

24 ساعة جحيم، تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء

اعتراف مستفز من البلوجر "ياسمين" أثناء التحقيقات وقرار جديد بحبسه في سجن الرجال

الموضوع زاد عن حده، أول صدام مباشر بين إدارة الأهلي وريبيرو بسبب أحمد عبد القادر

أول تعليق من وزارة الرياضة على عقوبات رابطة الأندية ضد الزمالك

مقتل 5 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالقليوبية

سمير حليلة يكشف تفاصيل مقترحة لإدارة غزة بعد الحرب

الحماية المدنية تنقذ محتجزين بعد انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة خارج الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads