اسمه الحقيقي وأخلاقه، جيران البلوجر "ياسمين" بالشرقية يفجرون مفاجأة عن شخصيته

ضبط طالب الشرقية، فيتو

شهدت محافظة الشرقية تطورات جديدة في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تواصل نيابة جنوب الزقازيق الكلية تحقيقاتها الموسعة مع طالب يبلغ من العمر 18 عامًا، بتهمة انتحال صفة أنثى تدعى "ياسمين"، الشهير بلقب “ياسمين تخلي الحجر يلين”، ونشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة عبر منصات السوشيال ميديا، بهدف جذب المشاهدات وجني أرباح مالية.

التحقيقات تكشف مفاجأة بشأن المتهم

وكشفت التحقيقات أن المتهم يُدعى «عبد الرحمن. ح. ب»، وليس أحمد كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويقيم مع والدته في عزبة الإنشاء التابعة لقرية بساتين الإسماعيلية بمركز بلبيس محافظة الشرقية، وينتمي إلى أسرة ريفية بسيطة ومكافحة. 

قصة الطالب الذي خدع الآلاف بملابس فتاة وأوقع نفسه في قبضة الأمن بالشرقية،فيتو

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة 

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن عدة بلاغات وردت للأجهزة الأمنية بشأن قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر فيديوهات بملابس فاضحة تتنافى مع الآداب العامة، وبفحص البلاغات والتحريات، تبين أن القائم على الصفحة هو الطالب المذكور.

 

تفاصيل إنسانية 

وفي تفاصيل إنسانية، تواصلت "فيتو" مع أحد جيران المتهم، الذي أكد أن الطالب كان معروفًا بين أهالي المنطقة بالالتزام وحسن السمعة، ولم يُشاهد عليه أي سلوك مثير للشبهات، مضيفًا: "كلنا مصدومين من الخبر ومش عارفين إيه سبب تصرفه"، مشددًا على أن أسرته من أكثر العائلات البسيطة والمكافحة في القرية.

قصة الطالب الذي خدع الآلاف بملابس فتاة وأوقع نفسه في قبضة الأمن بالشرقية 

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق 

وبمواجهة المتهم، أقر بانتحاله شخصية فتاة وارتدائه ملابس خادشة للحياء، مؤكدًا أن هدفه كان زيادة عدد المتابعين وتحقيق مكاسب مادية من الإعلانات.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته لجهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.

