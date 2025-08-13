محافظ الجيزة يعلن اليوم المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2025

يعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، تفاصيل المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك استنادًا إلى الرغبات التي تقدم بها أولياء الأمور خلال الفترة الماضية.

وأوضح محافظ الجيزة أن المرحلة الثانية تأتي استجابة لمطالب أولياء الأمور، بهدف إتاحة فرصة أكبر أمام الطلاب للالتحاق بالمدارس الثانوية وفقًا لمجموع الدرجات والرغبات المتاحة، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة استكملت جميع الاستعدادات اللازمة لإعلان نتائج التنسيق.

وأكد النجار حرص المحافظة دعم طلاب الشهادة الإعدادية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية.

وتأتي هذه المرحلة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، وضمان توزيعهم على المدارس المختلفة بما يحقق العدالة ويقلل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.