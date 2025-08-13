الأربعاء 13 أغسطس 2025
محافظ الجيزة يعلن اليوم المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2025

عادل النجار محافظ
عادل النجار محافظ الجيزة

يعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، تفاصيل المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك استنادًا إلى الرغبات التي تقدم بها أولياء الأمور خلال الفترة الماضية.

وأوضح محافظ الجيزة أن المرحلة الثانية تأتي استجابة لمطالب أولياء الأمور، بهدف إتاحة فرصة أكبر أمام الطلاب للالتحاق بالمدارس الثانوية وفقًا لمجموع الدرجات والرغبات المتاحة، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة استكملت جميع الاستعدادات اللازمة لإعلان نتائج التنسيق.

وأكد النجار حرص المحافظة دعم طلاب الشهادة الإعدادية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية.

وتأتي هذه المرحلة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، وضمان توزيعهم على المدارس المختلفة بما يحقق العدالة ويقلل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

