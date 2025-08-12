الثلاثاء 12 أغسطس 2025
ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم.. ملابسات فيديو لسيدة متهمة بنشر محتوى خادش للحياء بدمياط.. تطور جديد في اتهام لاعب الكرة رمضان صبحي بالتزوير.. العقوبة القانونية المتوقعة على التيك توكر المتحول جنسيا

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

التفاصيل الكاملة لاعترافات سارة خليفة فى قضية المخدرات الكبرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل واحدة من أكبر قضايا المخدرات في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي تورطت فيها المذيعة والمنتجة سارة خليفة إلى جانب 27 متهمًا آخرين، بينهم مطرب مهرجانات وطبيب شهير، وعدد من ذوي السوابق.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء وسرقة بالإكراه ويؤكد وقوعه خارج البلاد

نفى مصدر أمني  بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر شخصين يعتديان على آخر بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته وسرقة حقيبته بالإكراه، مع الزعم بأن الواقعة حدثت داخل البلاد.

مصرع طفلين وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بإحدى قرى المنيا

لقي طفلان مصرعهما فيما أصيب آخر إثر انقلاب جرار كسح عليهم، أثناء اللهو  في إحدي قري مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصاب والجثث إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

ضبط مصنع أسمدة مغشوشة بدون ترخيص بالجيزة وبحوزته 342 طن مواد غير صالحة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

الأمن يوضح ملابسات فيديو لسيدة متهمة بنشر محتوى خادش للحياء بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام سيدة بنشر فيديوهات خادشة للحياء في محافظة دمياط.

تطور جديد في اتهام لاعب الكرة رمضان صبحي بالتزوير

 استعجلت نيابة جنوب الجيزة الكلية التحريات الخاصة بشأن لاعب الكرة رمضان صبحي، بتهمة التزوير وأداء طالب الامتحان بدلا منه داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، استكمالا للتحقيقات. 

ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صانعة محتوى بالقاهرة بعد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين، وذلك عقب تلقي عدة بلاغات من المواطنين.

العقوبة القانونية المتوقعة على التيك توكر المتحول جنسيا

تستكمل النيابة العامة، التحقيقات مع التيك توكر المعروفة باسم "ياسمين"، الشهيرة بلقب "ياسمين تخلي الحجر يلين"، وذلك لاتهامها ببث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والإساءة لاستخدام وسائل التواصل بما يخالف القوانين والأعراف المجتمعية.

الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و187 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  حملاتها المرورية المكثفة، حيث تمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط 115453 مخالفة مرورية متنوعة.

تفاصيل ضبط "فادي تاتو" لنشره فيديوهات خادشة للحياء أثناء رسم أوشام للسيدات


ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على صانع محتوى “فادي تاتو” متهم بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أثناء رسم أوشام على أجساد بعض السيدات بطريقة تخدش الحياء العام، وذلك بعد ورود عدة بلاغات ضده من مواطنين وأهالي المتضررات. 

