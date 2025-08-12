مصرع طفلين وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بإحدى قرى المنيا

لقي طفلان مصرعهما فيما أصيب آخر إثر انقلاب جرار كسح عليهم، أثناء اللهو في إحدي قري مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصاب والجثث إلي مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفلين وإصابة آخر إثر انقلاب جرار بإحدي قري المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب جرار كسح على 3 أطفال بقرية تندة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وفاة طفلين إثر انقلاب

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة طفلين إثر انقلاب جرار أثناء اللهو في احدي شوارع قرية تنده.

تم نقل الطفل إلي مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

