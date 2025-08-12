الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفلين وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بإحدى قرى المنيا

وفاة طفلين وإصابة
وفاة طفلين وإصابة اخر إثر انقلاب جرار باحدي قري المنيا

لقي طفلان مصرعهما فيما أصيب آخر إثر انقلاب جرار كسح عليهم، أثناء اللهو  في إحدي قري مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصاب والجثث إلي مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفلين وإصابة آخر إثر انقلاب جرار بإحدي قري المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب جرار كسح على 3 أطفال بقرية تندة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وفاة طفلين إثر انقلاب

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة طفلين إثر انقلاب جرار أثناء اللهو في احدي شوارع قرية تنده.

تم نقل الطفل إلي مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم

مواد متعلقة

الهدف مصلحة الطلاب والمعلمين، كدواني ينفي افتعاله أزمة مع أسرة التعليم بالمنيا

بعد تعنيف المحافظ له، نقابة المعلمين في المنيا توضح تفاصيل نقل مدير مدرسة أشربة الثانوية

إخماد حريق اندلع داخل كنيسة السيدة العذراء مريم بالمنيا

استجابة فورية لشكاوى أشروبة بالمنيا، لجنة لمتابعة صرف الأسمدة وضبط آلية التوزيع

تعليمات جديدة من وكيل وزارة التعليم بالمنيا لضمان الاستخدام الصحيح للفصول الدراسية

محافظ المنيا يوجه بإلغاء غرف مديري المدارس وتحويلها إلى فصول (فيديو)

المشدد 3 سنوات لـ 3 أشقاء جزارين بمدينة ملوي

وفاة شخص وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

الأكثر قراءة

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الكشف عن فيديوهات خطيرة في هاتف سارة خليفة تتضمن الاشتراك في التعذيب والاغتصاب

تراجع الدولار أمام اليورو والين الياباني بعد بيانات التضخم الأمريكي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

بعد فوز التشيك، سيناريوهات تأهل منتخب كرة اليد لربع نهائي مونديال الناشئين

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالأمسيات الدينية؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads