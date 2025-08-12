ضبط 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار سكني بـمنطقة بولاق أبو العلا.

التنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

