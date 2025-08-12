ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صانعة محتوى بالقاهرة بعد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين، وذلك عقب تلقي عدة بلاغات من المواطنين.



في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للمحتوى المخالف لقيم وعادات المجتمع، وردت بلاغات إلى الجهات المختصة ضد إحدى صانعات المحتوى لنشرها مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل خروجًا على الآداب العامة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وهي مقيمة بالقاهرة ولها معلومات جنائية. وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر المقاطع المشار إليها على صفحتها الشخصية بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

