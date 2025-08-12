الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء

المتهمة، فيتو
المتهمة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صانعة محتوى بالقاهرة بعد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين، وذلك عقب تلقي عدة بلاغات من المواطنين.


في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للمحتوى المخالف لقيم وعادات المجتمع، وردت بلاغات إلى الجهات المختصة ضد إحدى صانعات المحتوى لنشرها مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل خروجًا على الآداب العامة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وهي مقيمة بالقاهرة ولها معلومات جنائية. وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر المقاطع المشار إليها على صفحتها الشخصية بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

ضبط 3 عاطلين بالقاهرة بعد الاعتداء على شخصين وسرقتهما تحت تهديد الأسلحة البيضاء

ضبط 4 عاطلين بالقليوبية بعد تداول فيديو يظهر تعاطيهم المواد المخدرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط صانعة محتوى فيديوهات خادشة للحياء القاهرة وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي زيادة المشاهدات تحقيق أرباح مالية

مواد متعلقة

ضبط 3 عاطلين بالقاهرة بعد الاعتداء على شخصين وسرقتهما تحت تهديد الأسلحة البيضاء

ضبط 4 عاطلين بالقليوبية بعد تداول فيديو يظهر تعاطيهم المواد المخدرة

ضبط شخصين ببني سويف بعد نشر فيديو سب فتاة لتحقيق أرباح

سيدة صورت الواقعة، فيديو فاضح يقود سائقا إلى قبضة رجال الأمن بالقاهرة

تفاصيل ضبط "فادي تاتو" لنشره فيديوهات خادشة للحياء أثناء رسم أوشام للسيدات

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي سائق على سيدة وزوجها وتحطيم زجاج السيارة بحلوان

القبض على قائد سيارة تسبب في مصرع أجنبي بعين شمس

كشف ملابسات فيديو اصطدام سيارة ربع نقل بدراجة نارية بالجيزة

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

محصلش أنا مش تاجرة مخدرات، ننشر نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة

سيدة صورت الواقعة، فيديو فاضح يقود سائقا إلى قبضة رجال الأمن بالقاهرة

أول تعليق من سمير حليلة على أنباء تعيينه حاكما لقطاع غزة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخياطة في المنام وعلاقته بالسعي للخير والإصلاح بين الناس

رئيس أوقاف أبو ظبي يوضح أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads