ضبط سائق بحوزته 53 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط سائق مقيم بمحافظة القليوبية، أثناء قيادته سيارة نقل «تنك بمقطورة» سارية التراخيص، محملة بـ 53 ألف لتر سولار، على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة طيبة، دون حيازته أي أوراق أو مستندات تثبت مشروعية الحمولة.

وبمواجهته، أقر المتهم بجمع المواد البترولية من أحد مسؤولي محطة وقود -جارٍ ضبطه- تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، للعاملين في مجال التنقيب العشوائي عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

