الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب أولوية المرور بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أطراف مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء وبمشاركة كلب في محافظة الجيزة.

ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء وكلب بسبب أولوية المرور بالجيزة

تفاصيل الواقعة:

بالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بدائرة قسم شرطة العمرانية بين طرفين، الطرف الأول: عاملان، أحدهما سائق دراجة نارية، مصاب بجروح، والطرف الثاني: سائق مركبة "توك توك"، مصاب بجروح.



وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات حول أولوية المرور، ما دفع الطرفين للاعتداء على بعضهما البعض محدثين الإصابات المذكورة.

الضبط والمضبوطات:

تم ضبط جميع المتورطين والمضبوطات المتمثلة في أسلحة بيضاء والكلب المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

