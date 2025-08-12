نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر شخصين يعتديان على آخر بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته وسرقة حقيبته بالإكراه، مع الزعم بأن الواقعة حدثت داخل البلاد.

وأكد المصدر أن التحريات أثبتت أن الحادث وقع في إحدى الدول العربية، وأن الأجهزة الأمنية في تلك الدولة تمكنت من ضبط الجناة ونشرت توضيحًا رسميًا لملابسات الواقعة بتاريخ 11 أغسطس الجاري.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء وسرقة بالإكراه ويؤكد وقوعه خارج البلاد

كما أشار المصدر إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائم على ترويج المزاعم المغلوطة بشأن الفيديو.

