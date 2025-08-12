الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء وسرقة بالإكراه ويؤكد وقوعه خارج البلاد

الداخلية تكشف حقيقة
الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء وسرقة بالإكراه ويؤكد وقوعه

نفى مصدر أمني  بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر شخصين يعتديان على آخر بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته وسرقة حقيبته بالإكراه، مع الزعم بأن الواقعة حدثت داخل البلاد.

 

وأكد المصدر أن التحريات أثبتت أن الحادث وقع في إحدى الدول العربية، وأن الأجهزة الأمنية في تلك الدولة تمكنت من ضبط الجناة ونشرت توضيحًا رسميًا لملابسات الواقعة بتاريخ 11 أغسطس الجاري.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء وسرقة بالإكراه ويؤكد وقوعه خارج البلاد

 

كما أشار المصدر إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائم على ترويج المزاعم المغلوطة بشأن الفيديو.

ضبط سائق بحوزته 53 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالأقصر

ضبط مصنع أسمدة مغشوشة بدون ترخيص بالجيزة وبحوزته 342 طن مواد غير صالحة

