حوادث

العقوبة القانونية المتوقعة على التيك توكر المتحول جنسيا

البلوجر ياسمين
البلوجر ياسمين

تستكمل النيابة العامة، التحقيقات مع التيك توكر المعروفه باسم "ياسمين"، الشهيرة بلقب "ياسمين تخلي الحجر يلين"، وذلك لاتهامها ببث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والإساءة لاستخدام وسائل التواصل بما يخالف القوانين والأعراف المجتمعية.

وترصد فيتو العقوبة القانونية المتوقعة علي المتهم كالاتي: 

قالت خبيرة قانونية: إن البلوجر ياسمين ستعاقب طبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي ينص انه يعاقب كل من يتعمد نشر محتوى يُعد خدشًا للحياء العام أو مساسًا بالقيم الأسرية عبر مواقع التواصل بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه، مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية وغلق الحسابات المخالفة.

وتعود الواقعة إلى رصد الإدارة المختصة بوزارة الداخلية نشاطا مثيرا للجدل على عدة منصات إلكترونية، حيث دأبت المتهمة على نشر محتوى مرئي يتضمن إيحاءات وألفاظا غير لائقة، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والتفاعل الإلكتروني، وبحسب مصادر أمنية، فإن هذه المقاطع أثارت استياءً واسعًا بين رواد مواقع التواصل، لما تحمله من تجاوزات تمثل اعتداءً على قيم المجتمع وأخلاقياته.

وأوضحت التحريات أن التيك توكر "ياسمين" ليست أنثى كما هو شائع على صفحاتها، بل تبين أثناء الفحص الأمني أنها (متحول جنسيا)، كما عثرت قوات الأمن بحوزتها على أدوات جنسية مختلفة، ما يعزز الشبهات حول طبيعة الأنشطة التي تمارسها وتروج لها عبر الإنترنت.

