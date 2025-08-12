محصلش أنا مش تاجرة مخدرات، ننشر نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة

حصل موقع “فيتو” على نص أقوال المنتجة الفنية والمذيعة سارة خليفة، والمتهمة بالاشتراك مع 27 آخرين في تصنيع وجلب المواد المخدرة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من كونك متهمة وآخرين بتأليف عصابة والانضمام إليها غرضها جلب المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة لأحكام القانون؟

ج: محصلش أنا مش تاجرة مخدرات

س: ما الذي حدث وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل إني يوم الأربعاء حوالي الساعة 10 بليل، كلمتني أم فتحي وقالتلي سيبي البيت عشان بيدوروا عليكي وبيدوروا على خالد أبو فتحي، وأكيد هيجولك عشان يسألوا على أبو فتحي وسيبي البيت وامشي، وأنا قولتلها أنا همشي وأسيب البيت ليه؟ أنا مالي ومالكو ولو أنتوا خايفين أنا مش خايفة لأني ما بعملش حاجة غلط وقالتلي أنتي مش بتعرفي تسافري الإمارات قولتلها أيوة، أنا معايا إقامة ذهبية في الإمارات بس أنا مش همشي، وأسيب البيت وقولتلها لو أنتوا شايفين إنكوا عملتوا حاجة غلط، أنا شايفة إني معملتش حاجة غلط.

س: متى وأين تم ضبطك؟

ج: أنا اتقبض عليا يوم الخميس الساعة 12 الظهر.

س: وما هي تفصيلات نشأتك؟

ج: أنا عندي أخ وأخت ووالدي حاليا بالمعاش ومامتي طول عمرها شغالة في مستشفى، ودلوقي شغالة في عيادة خاصة، وأنا طفلة كنت عايشة مع أمي وأبويا في النزهة وبعدين عشنا في العبور وأنا في أيام الكلية، وبعدين رحنا عشنا في مدينتي وأنا عندي 20 أو21 سنة وكنا عايشين في بيت واحد أنا وأختي وأخويا وأبويا وأمي واتجوزت 2015 واتطلقت في 2017، ومن ساعتها وأنا عايشة مع بابا وماما في البيت.

س: وما هي حالتك الاجتماعية إذًا؟

ج: أنا اتجوزت مرة واحدة وماتجوزتش تاني وحاليا مطلقة.

س: وما سبب طلاقك لتلك الزيجة السابقة؟

ج: أنا جوزي كان لاعب كورة ولما سافر بره مصر حياتنا بدأت ما تستقرش.

س: وهل أنجبت ثمة أطفال؟

ج: لا.

س: وما هي مراحلك التعليمية المختلفة؟

ج: أنا دخلت الابتدائية في مدرسة وبعدها روحت مدرسة الأورمان وأخدت الإعدادية وفي ثانوية عامة أخدتها من مدرسة حكومية كانت عند شغل مامتي في السلام، وبعدين دخلت كلية حقوق واتخرجت في 2008 وأخذت بكالوريوس إعلام من الأكاديمية الدولية الإعلام وكنت بشتغل هناك مذيعة وبدرس في نفس الوقت وأخذت بكالوريوس الإعلام قبل ما تجوز بحوالي 3 سنين.

